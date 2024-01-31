"Щастя бачити їхні посмішки". Мережу розчулили фото розваг наших розвідників на фронті
Воєнні фотографи Владислава та Костянтин Ліберови поділились новою серією знімків із передової. Цього разу в об'єктиви потрапили розвідники та їхні розваги у перерві між бойовими виходами.
Щемливими кадрами ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію фотографів в Intagram.
Як розважаються розвідники на лінії фронту
"Купʼянський напрямок, ліс під Синьківкою, 500 метрів до переднього краю. Нічого незвичайного, просто розвідники під час бойового завдання знайшли в лісі покинуті дитячі саночки. І в перерві між обстрілами вирішили трохи покататись", - написали фотографи.
До посту вони прикріпили серію знімків, на яких розвідники катаються на санках та веселяться, як діти.
Розвідники розважаються на передовій (фото: Instagram/libkos)
Реакція українців
На пост фотографів відреагувало багато українців, під публікацією вони залишили щемливі коментарі.
Що пишуть українці:
- як хочеться, щоб всі повернулись додому якнайшвидше і катали своїх діток на санках під мирним небом
- вміння насолоджуватися життям, навіть, там, де є велика загроза його втратити - велика сила
- яке щастя бачити їхні посмішки
- схиляю голову перед кожною дитиною на війні... Так, вони мужні воїни, але вони діти наших матусь
- добре що серед всього цього жаху люди вміють радіти і посміхатися
- Господи, бережи наших воїнів
Реакція українців на пост воєнних фотографів (скриншот)
Раніше ми писали про те, що українські фотографи показали реальні будні військових.
Нещодавно ми ділились фото зруйнованої росіянами Авдіївки.