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"Щастя бачити їхні посмішки". Мережу розчулили фото розваг наших розвідників на фронті

Середа 31 січня 2024 15:26
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"Щастя бачити їхні посмішки". Мережу розчулили фото розваг наших розвідників на фронті Розвідники у перерві між бойовими виходами (фото: Instagram/libkos)
Автор: Василина Копитко

Воєнні фотографи Владислава та Костянтин Ліберови поділились новою серією знімків із передової. Цього разу в об'єктиви потрапили розвідники та їхні розваги у перерві між бойовими виходами.

Щемливими кадрами ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію фотографів в Intagram.

Як розважаються розвідники на лінії фронту

"Купʼянський напрямок, ліс під Синьківкою, 500 метрів до переднього краю. Нічого незвичайного, просто розвідники під час бойового завдання знайшли в лісі покинуті дитячі саночки. І в перерві між обстрілами вирішили трохи покататись", - написали фотографи.

До посту вони прикріпили серію знімків, на яких розвідники катаються на санках та веселяться, як діти.

&quot;Щастя бачити їхні посмішки&quot;. Мережу розчулили фото розваг наших розвідників на фронті&quot;Щастя бачити їхні посмішки&quot;. Мережу розчулили фото розваг наших розвідників на фронті&quot;Щастя бачити їхні посмішки&quot;. Мережу розчулили фото розваг наших розвідників на фронтіРозвідники розважаються на передовій (фото: Instagram/libkos)

Реакція українців

На пост фотографів відреагувало багато українців, під публікацією вони залишили щемливі коментарі.

Що пишуть українці:

  • як хочеться, щоб всі повернулись додому якнайшвидше і катали своїх діток на санках під мирним небом
  • вміння насолоджуватися життям, навіть, там, де є велика загроза його втратити - велика сила
  • яке щастя бачити їхні посмішки
  • схиляю голову перед кожною дитиною на війні... Так, вони мужні воїни, але вони діти наших матусь
  • добре що серед всього цього жаху люди вміють радіти і посміхатися
  • Господи, бережи наших воїнів

&quot;Щастя бачити їхні посмішки&quot;. Мережу розчулили фото розваг наших розвідників на фронті

Реакція українців на пост воєнних фотографів (скриншот)

Раніше ми писали про те, що українські фотографи показали реальні будні військових.

Нещодавно ми ділились фото зруйнованої росіянами Авдіївки.

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