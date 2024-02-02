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"Настаивала, чтобы не забирали в тыл". Боевая медик была на фронте до восьмого месяца беременности

Юлия Романенко находилась на фронте до последних месяцах беременности (фото: личный архив Юлии Романенко)
Автор: Василина Копытко

Боевой медик Юлия Романенко из 67 омбр ГУК продолжала спасать своих побратимов на линии фронта, находясь на восьмом месяце беременности.

Историей медика делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию БФ "Повернись живым" в Facebook.

История боевого медика Юлии Романенко

"Я продолжала участвовать в эвакуации. Даже настаивала, чтобы меня не забирали в тыл, несмотря на обстоятельства", - рассказывает Юлия.

Ее муж - тоже боевой медик. Пара познакомилась еще во время учебы, а потом бок о бок проходили сквозь ад войны.

"Узнать о беременности было для нас подарком. Это было ощущение невероятного счастья и эйфории", - признается женщина.

Даже после того, как на втором месяце беременности ее часть дислоцировали под Бахмут, она решила не покидать службу.

Первый толчок ребенка Юлия почувствовала в зоне боевых действий. А 29 декабря, в день массированной атаки на Украину, женщина родила девочку, которую назвали Лина, в честь величайшей украинской писательницы Лины Костенко.

Юлия признается, что надеется, когда она выйдет из декретного отпуска - война закончится, а ее ребенок будет расти в мирной стране.

Юлия находилась на линии фронта даже во время беременности (фото: личный архив Юлии Романенко)

БФ "Повернись живым" также отметил, что их фонд передал для 67 механизированной бригады, где служит Юлия Романенко, помощь на сумму более 52 млн грн. А также призвал украинцев донатить на помощь армии.

Раньше мы делились фотографиями того, как развлекаются наши разведчики на линии фронта в перерыве между боевыми выходами.

Читайте также о том, как 7 легионеров разбили почти 60 оккупантов.

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