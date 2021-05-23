Как у Наполеона: черниговский фермер построил себе мавзолей за 3 миллиона долларов (видео)

Черниговский фермер, генеральный директор местного ООО "Земля и воля", и бывший народный депутат Леонид Яковишин построил себе мавзолей стоимостью три миллиона долларов (около 84 миллионов гривен).
Об этом говорится в сюжете "Суспільне".
По словам Яковишина, на строительство ушло 10 лет. Саркофаг стоит 150 тысяч долларов, весит 23 тонны. Одна крышка из красного гранита - 2,5 тонны.
Сейчас строительство мавзолея уже на финальном этапе, в целом оно обошлось в 3 миллиона долларов.
Кроме этого, в мавзолее также размещены четыре позолоченные скульптуры Яковишина - в 20 лет, 40, 60 и 80 лет.
"Проект мавзолея полностью мой замысел", - сказал мужчина.
Леонид Яковишин (фото: suspilne.media)
Также мужчина добавил, что за основу усыпальницы был взят мавзолей Наполеона.
"Мавзолей будет открыт каждый день, с 10 до 17 часов, кроме выходных. Это когда я уже буду в раю", - отметил аграрий.
Фермер добавил, что "это для себя", а "для людей" он организовал реконструкцию дворца культуры и дендропарк, а также намерен завещать коллекцию картин местному музею.
Как сообщали ранее, в Украине хотят усилить поддержку фермеров до 35 лет. Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект (№4046) за основу.
Напомним, под Запорожьем фермеры выращивают гигантские лимоны.