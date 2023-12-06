Напій виходить не смачним: яку помилку роблять усі під час варіння кави

Чашечка кави - улюблений ароматний ранковий ритуал мільйонів людей. Однак зварити правильно вдається не усім. Інколи кава може не вийти такою ж смачною, як у кав'ярні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Odzywianie Wprost .

Яку помилку роблять усі

Температура води, яку ми використовуємо для варіння кави, дуже важлива. Багато людей використовують окріп і це велика помилка.

Якщо каву залити рідиною при 100 градусах, то вона виділяє багато гіркоти. В результаті смак напою не зовсім такий, як хотілося б.

Тим, хто віддає перевагу більш тонким смаковим ноткам, для варіння кави слід використовувати воду температури не вище 89 градусів.

Звичайно, отриманий результат залежить і від ступеня обробки зерен, які використовуються для приготування. Чим сильніше вони просмажені, тим більше виділяють гіркоти. Варто зазначити, це правило стосується як натуральної меленої, так і розчинної кави.

Для приготування кави найкраще підходить бутильована або фільтрована вода - очищена від хлору і важких металів, а також інших небажаних сполук, які можуть бути присутніми в водопровідній воді.

Як перевірити температуру води

Найкраще для цього використовувати спеціальний термометр. Якщо його під рукою немає, скористайтеся іншим, набагато більш простим способом.

Зокрема, після закипання води зачекайте хвилину, перш ніж вилити її в каву. Не забувайте варити натуральну каву під кришкою. Завдяки цьому напій не охолоне занадто швидко і вирівняє свою температуру, набуваючи повного смаку та аромату.

Додамо, якщо зберігати каву при кімнатній температурі у відкритій упаковці, в яку є доступ повітря, термін її придатності зменшується на 10 відсотків кожного дня.

Відповідно кава втрачає смакові характеристики - вивільнення газів та процес окислення олій, що містяться в кавових зернах, негативно впливають на смак.

Найкраща кава - свіжа кава. Тому краще купувати стільки кави, скільки зазвичай потрібно на тиждень-два.

До того ж на упаковуванні потрібно дивитися не тільки на термін придатності, але й на дату обсмажування кави. Свіжою вважається кава термін придатності якої становить від чотирьох днів до двох тижнів з дати виробництва.