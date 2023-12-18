Напій із цього овоча допоможе боротися з раком та діабетом: нове дослідження
Додавання морквяного соку до вашого щоденного раціону може сприяти поліпшенню здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на нове дослідження у журналі Nutrients.
Що показало дослідження
Невелике дослідження показало, що вживання морквяного соку може допомогти зміцнити імунну систему та зменшити запалення.
Дослідники з Університету Південної Данії взяли до уваги біологічно активні сполуки фалькаринол (FaOH) та фалькариндіол (FaDOH), виявлені у морквяному соку, які можуть впливати на запалення.
Чотирнадцять здорових добровольців віком від 20 до 55 років здали аналіз крові до прийому соку, а потім за годину після нього.
Ці люди вживали 30 г ліофілізованого морквяного порошку, змішаного з 500 мл звичайної води.
Дослідження показало багатообіцяючі результати після вживання морквяного соку, що призвело до висновку, що вживання морквяного соку може принести користь людям з деякими захворюваннями, такими як діабет і рак, при яких запалює запал.
"Вживання морквяного соку вплинуло як на про-, так і протизапальні цитокіни у зразках плазми, стимульованих ЛПС, через годину після прийому соку порівняно з відсутністю прийому соку", - йдеться в дослідженні.
Споживання моркви сильно впливає на реактивність частин вродженої імунної системи, а біоактивні сполуки в моркві, які можуть пояснити ці ефекти, швидше за все, є ацетиленовими оксиліпінами, такими як FaOH і FaDOH.
У чому цінність моркви
Морква - це харчове джерело бета-каротину № 1, яке є попередником вітаміну А, життєво важливого для нашої імунної системи.
Клітковина в моркві може діяти як пребіотик, який допомагає покращити здоров'я кишечника та загальний імунітет.
Вона також може сприяти контролю рівня цукру у крові, що може додатково допомогти зменшити запалення в організмі.
За словами вчених, корисні властивості можна отримувати не лише з морквяного соку, а й із цільного овочу.
Читайте також, як краще готувати буряк для його максимальної користі.
Також ми писали, як українцям зберегти молодість мозку.