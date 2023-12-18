Напиток из этого овоща поможет бороться с раком и диабетом: новое исследование

Добавление морковного сока в ваш ежедневный рацион может способствовать улучшению здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новое исследование в журнале Nutrients.

Что показало исследование

Небольшое исследование показало, что употребление морковного сока может помочь укрепить иммунную систему и уменьшить воспаление.

Исследователи из Университета Южной Дании приняли во внимание биологически активные соединения фалькаринол (FaOH) и фалькариндиол (FaDOH), обнаруженные в морковном соке, которые могут влиять на воспаление.

Четырнадцать здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 55 лет сдали анализ крови до приема сока, а затем через час после него.

Эти люди употребляли 30 граммов лиофилизированного морковного порошка, смешанного с 500 миллилитрами обычной воды.

Исследование показало многообещающие результаты после употребления морковного сока, что привело к выводу, что употребление морковного сока может принести пользу людям с некоторыми заболеваниями, такими как диабет и рак, при которых в игру вступает воспаление.

"Употребление морковного сока повлияло как на про-, так и на противовоспалительные цитокины в образцах плазмы, стимулированных ЛПС, через час после приема сока по сравнению с отсутствием приема сока", - говорится в исследовании.

Потребление моркови оказывает сильное влияние на реактивность частей врожденной иммунной системы, а биоактивные соединения в моркови, которые могут объяснить эти эффекты, скорее всего, представляют собой ацетиленовые оксилипины, такие как FaOH и FaDOH.

В чем ценность моркови

Морковь - это пищевой источник бета-каротина № 1, который является предшественником витамина А, жизненно важного для нашей иммунной системы.

Клетчатка в моркови может действовать как пребиотик, который помогает улучшить здоровье кишечника и общий иммунитет.

Она также может способствовать контролю уровня сахара в крови, что может дополнительно помочь уменьшить воспаление в организме.

По словам ученых, полезные свойства можно получать не только из морковного сока, но и из цельного овоща.