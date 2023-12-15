Як українцям зберегти молодість мозку: що треба робити та їсти

Мозок - це дивовижний і досконалий орган, який керує нашими емоціями, памяттю, рішеннями і функціями тіла.

Як зберегти його молодість у реальності, в якій живуть українці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Оксани Скиталінської у Facebook.

Що потрібно робити для мозку

Дієтолог наголосила, щоб зберегти мозок у працездатному стані на довгі роки, важливо не лише розгадувати кросворди, як радять популярні журнали, але спрямувати своє харчування у правильному руслі, назавжди відмовитися від куріння, хто курить; звести до мінімуму солодощі, пити достатньо чистої води, берегти печінку у здоровому стані, намагатися дихати чистим повітрям і контролювати рівень запалення в організмі.

Корисні поради

Важливо дихати чистим повітрям. Якщо ви не живете в лісі, а поблизу трас, доріг, де багато машин, користуйтеся фільтром для повітря. Найбільше поглинає пил і найдрібніші частинки hepa-фільтр.

Відвідуйте сауну. З потом виходить багато токсинів, які не перевантажують нирки та печінку. Під час сауни пийте воду з електролітами. Найпростіший електролітний розчин - узвар із різних сухофруктів чи несолоний овочевий відвар (морква, картопля, корінь петрушки, капуста).

Використовуйте рослини, які фільтрують повітря (антуріум Андре, гербера Джемсона, сциндапсус, аглаонема, хлорофітум, хризантема садова).

Активуйте детоксикаційні спроможності печінки: вживайте ростки броколі (хоча б столову ложку).

Контролюйте наявність токсичної амінокислоти гомоцистеїну в крові - вона руйнує судини, викликає запалення і є серйозним сигналом організму про можливу судинну катастрофу. Присутність в їжі трьох вітамінів групи В - В6, В9, В12 запобігає утворенню гомоцистеїну.

Дуже важливим є вітамін В9, але найкраще - у природній, а не синтетичній формі. Природна форма називається метилфолатом і її багато в темно-зеленій листовій зелені: шпинат, капуста кале.

Не менш небезпечним є і гомоцистеїну тіолактон, який токсично діє на мозок. Щоб інактивувати цю токсичну молекулу, потрібно активувати утворення в організмі ферменту параоксанази1 (PON1). Найбільше стимулює утворення цього ферменту вживання плодів гранату, чорноплідної горобини.

Важливим гормоном, який впливає на настрій є нейромедіатор серотонін. Він утворюється з амінокислоти триптофану (вона є в білкових продуктах: індичка, молоко) в присутності вітаміну В6 та з допомогою кишечних бактерій Bifidobacterium Infantis.

Для того, щоб в кишечнику жили і добре себе почували найкорисніші бактерії, важливо щодня вживати продукти, багаті різними типами клітковини. Особливо цінні - цибуля, часник, топінамбур, варена в "мундирі" і охолоджена до кімнатної температури картопля, гриби, вівсяна, перлові і пшоняна крупи, ягоди журавлини, морська водорість ламінарія.

Особливо цінними є квашені (ферментовані) продукти, в першу чергу, квашена капуста, буряк і тп.

Важливе значення для нормальної роботи мозку має біохімічний процес, який називається метилювання ДНК. Від нього залежить детоксикація, синтез нейромедіаторів, гормону мелатоніну, виробництво енергії, створення імунних клітин, відновлення клітин, включення та виключення генів.

З віком відбувається глобальне деметилювання генів, яке викликає активацію генів, які в нормі мають "мовчати". Воно провокується поломками хромосом, віковим зниженням активності ферментів, надлишком амінокислоти гомоцистеїну, недостатнім рівнем статевих гормонів, дефіцит споживання і засвоєння фолієвої кислоти (фолатів), вітаміну В12, цинка і селена.

На ментальне здоров'я впливають стан серцево-судинної системи, зубів, нирок, щитовидної і паращитовидної залоз, наднирників, токсоплазмоз.

Обов'язковою має бути фізична активність і не просто яка-небудь, а різна: і ходьба, і швидка ходьба, і інтервальні, і силові (віджимання, підтягування, з вагою власного тіла) і інші (про це можна окремий пост).

Глибокий сон без світлового і шумового забруднення (останнє виконати складно, бо сирени).