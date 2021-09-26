Эти напитки самые опасные для фигуры: что нельзя пить при похудении

Ликеры

В 100 мл содержится 250-300 единиц энергии. Если ликер сливочный или крем – то в составе есть и калорийные сливки. 2 рюмки ликера – это треть суточного рациона для тех, кто худеет. Стоит заменить такой напиток миской салата.

Бренди, коньяк и другие крепкие напитки

Все крепкие алкогольные напитки очень калорийны. На 100 мл – 230-250 единиц энергии. Также у таких напитков высокий гликемический индекс. Они резко поднимают и опускают уровень сахара в крови и провоцируют голод. И рюмочку такого напитка хочется закусить чем-то существенным.

Если очень хочется – не пейте крепкие напитки перед едой, только после приема пищи. Добавьте в стакан 2-3 кубика льда.

Коктейли

Настоящие бомбы калорийности – на 100 мл может содержаться от 200 до 300 ккал. Постарайтесь заказывать коктейли без сливок, шоколада и с минимумом ингредиентов.

Сладкие и крепленые вина

Такие вина имеют меньше калорийности, чем коктейли или крепкие спиртные напитки. На 100 мл – около 120-150 ккал. Если вы стараетесь сбросить вес, то выбирайте сухое красное вино или разбавляйте напиток минералкой.

Пиво

В списке самых калорийных напитков пиво занимает последнее место, так как на 100 мл в нем всего около 50 ккал. Но у пива есть другое негативное качество. В нем содержатся фитоэстрогены, которые по своему принципу похожи на женские половые гормоны. Поэтому эти калории оседают на животе, груди и бедрах.

Какие напитки можно пить при похудении