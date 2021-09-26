Ці напої найнебезпечніші для фігури: що не можна пити при схудненні

Лікер

У 100 мл міститься 250-300 одиниць енергії. Якщо лікер вершковий або крем - то в складі є і калорійні вершки. 2 чарки лікеру - це третина добового раціону для тих, хто худне. Варто замінити такий напій мискою салату.

Бренді, коньяк та інші міцні напої

Всі міцні алкогольні напої дуже калорійні. На 100 мл – 230-250 одиниць енергії. Також у таких напоїв високий глікемічний індекс. Вони різко піднімають і опускають рівень цукру в крові та провокують голод. І чарочку такого напою хочеться закусити чимось істотним.

Якщо дуже хочеться - не пийте міцні напої перед їжею, тільки після прийому їжі. Додайте в склянку 2-3 кубики льоду.

Коктейль

Справжні бомби калорійності - на 100 мл може міститися від 200 до 300 ккал. Постарайтеся замовляти коктейлі без вершків, шоколаду і з мінімумом інгредієнтів.

Солодкі та кріплені вина

Такі вина мають менше калорійності, ніж коктейлі або міцні спиртні напої. На 100 мл – близько 120-150 ккал. Якщо ви намагаєтеся скинути вагу, то вибирайте сухе червоне вино або розбавляйте напій мінералкою.

Пиво

У списку найбільш калорійних напоїв пиво займає останнє місце, через те, що на 100 мл в ньому всього близько 50 ккал. Але пиво має іншу негативну якість. У ньому містяться фітоестрогени, які за своїм принципом схожі на жіночі статеві гормони. Тому ці калорії осідають на животі, грудях і стегнах.

Які напої можна пити при схудненні