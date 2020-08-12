Эти напитки помогут убрать складки с живота: пейте их летом

Эти напитки уменьшат живот (фото: pixabay.com)

Эксперт назвала три напитка, которые уменьшат живот в летний период

Для всех желающих похудеть есть хорошие новости. Немецкий диетолог назвала три напитка, которіе помогут убрать жир с живота в летний период. Рецепты напитков предусматривают добавление в воду дыни, помидоров, мяты.

"Живот – одна из проблемных зон для многих женщин и мужчин: он плохо худеет даже несмотря на физические упражнения и здоровое питание. Но вы можете сделать его более плоским, выведя из тела лишнюю воду", – рассказала эксперт Татьяна Баллауфф изданию Focus.

Диетолог сообщила рецепты сжиросжигающих напитков.

Смузи из дыни.

Рецепт прост: нужно размять дыню в пюре добавить немного лимонного сока, мяту или базилик.

"Дыня эффективно содействует вымыванию лишней влаги, скапливаемой непосредственно под кожей. Это делает живот более плоским и четким", –рассказала эксперт по питанию.

Напиток из помидоров и пахты (обезжиренные сливки, побочный продукт, получаемый при производстве масла из коровьего молока).

Идеальная комбинация для стройного живота: смешайте 125 мл томатного сока, 125 мл пахты и добавьте немного порошка чили.

"Помидоры активизируют вывод токсинов из организма, пахта замедляет выработку инсулина и стимулирует сжигание жира", – утверждает эксперт.

Мятный чай.

Просто залейте горячей водой свежие листья мяты перечной, и чай готов. Пейте его в течение дня – это помогает ускорить обмен веществ, с которым связано сжигание жира.

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