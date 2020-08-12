Ці напої допоможуть прибрати складки з живота: пийте їх влітку

Ці напої зменшать живіт (фото: pixabay.com)

Експерт назвала три напої, які зменшать живіт в літній період

Для всіх бажаючих схуднути є хороші новини. Німецький дієтолог назвала три напої, які допоможуть прибрати жир з живота у літній період. Рецепти напоїв передбачають додавання у воду дині, помідорів, м'яти.

"Живіт – одна з проблемних зон для багатьох жінок і чоловіків: він погано худне навіть всупереч фізичним вправам і здоровому харчуванню. Але ви можете зробити його більш плоским, вивівши з тіла зайву воду", – розповіла експерт Тетяна Баллауфф виданню Focus.

Дієтолог повідомила рецепти цих напоїв.

Смузі з дині.

Рецепт простий: треба розім'яти диню в пюре додати трохи лимонного соку, м'яту або базилік.

"Диня ефективно сприяє вимиванню зайвої вологи, накопиченого безпосередньо під шкірою. Це робить живіт більш плоским і чітким", - розповіла експерт з харчування.

Напій з помідорів і сколотин (знежирені вершки, побічний продукт, одержуваний при виробництві масла з коров'ячого молока).

Ідеальна комбінація для стрункої талії: змішайте 125 мл томатного соку, 125 мл сколотин і додайте трохи порошку чилі.

"Помідори активізують виведення токсинів з організму, пахта уповільнює вироблення інсуліну та стимулює спалювання жиру", – стверджує експерт.

М'ятний чай.

Просто залийте гарячою водою свіже листя м'яти перцевої, і чай готовий. Пийте його протягом дня – це допомагає прискорити обмін речовин, з яким пов'язано спалювання жиру.

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