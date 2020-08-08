Медики рассказали, как выйти из сильного похмелья в домашних условиях: быстрый способ

Как быстро справиться с сильным похмельем (Фото: pixabay.com)

Специалисты рассказали, как в домашних условиях справиться с абстинентным синдромом

Проблемы с алкоголем встречаются довольно часто, но настоящие запои – это многодневное злоупотребление спиртными напитками. Такие состояния часто сопровождаются постоянной тягой к алкоголю, тревогой, бессонницей, а часто даже агрессией. Похмельный синдром возникает не только после запоев, но и после долгих праздников.

Для того чтобы человеку уйти в запой, причины особенные не нужны, так как основная причина – патологическая потребность в алкоголе. Есть признаки, по которым можно определить, что человек может уйти в запой: злость без повода, потеря интереса к происходящему, человек замыкается в себе. Такой период может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Потом человек приходит в себя, но это впечатление обманчиво, так как алкогольная болезнь не исчезает. Лечить ее можно, но для этого нужна медикаментозное и психологическое лечение, а также сознательное желание пациента вылечиться. Об этом пишет издание Golos.

Самое тяжелое последствие запоя – это абстинентный синдром. Его симптомы: сильная головная боль, тошнота, повышенная температура. Через сутки могут появиться судороги, резкое повышение давления, аритмия, рвота и даже потеря сознания. Самое тяжелое последствие – галлюцинации. При наличии таких симптомов нужно немедленно вызывать скорую помощь.

Однако, если абстиненция выражается только в первичных признаках, то пациенту можно помочь в домашних условиях.

1. Нужно пить как можно больше жидкости. Это поможет вывести токсины из организма, восполнит недостаток влаги. Лучше всего подходят чай, морс, сок, обычная питьевая вода без газа.

2. Можно принять несколько таблеток активированного угля.

3. В питании стоит ограничиться нежирным бульоном и кисломолочными продуктами.

4. Чтобы снять беспричинную тревогу и бессонницу, можно использовать экстракт валерианы или настойку пустырника.

5. Чтобы укрепить организм, можно начать принимать витамины В1, В2, В6 – именно эта группа витаминов вымывается из организма вместе с алкоголем.

6. Не стоит принимать контрастный душ и давать спортивную нагрузку, так как они перегрузят ослабленные сосуды и сердце.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты назвали самый опасный алкогольный напиток, который нельзя употреблять в жару.

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