Медики рассказали, как выйти из сильного похмелья в домашних условиях: быстрый способ

Специалисты рассказали, как в домашних условиях справиться с абстинентным синдромом
Проблемы с алкоголем встречаются довольно часто, но настоящие запои – это многодневное злоупотребление спиртными напитками. Такие состояния часто сопровождаются постоянной тягой к алкоголю, тревогой, бессонницей, а часто даже агрессией. Похмельный синдром возникает не только после запоев, но и после долгих праздников.
Для того чтобы человеку уйти в запой, причины особенные не нужны, так как основная причина – патологическая потребность в алкоголе. Есть признаки, по которым можно определить, что человек может уйти в запой: злость без повода, потеря интереса к происходящему, человек замыкается в себе. Такой период может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Потом человек приходит в себя, но это впечатление обманчиво, так как алкогольная болезнь не исчезает. Лечить ее можно, но для этого нужна медикаментозное и психологическое лечение, а также сознательное желание пациента вылечиться. Об этом пишет издание Golos.
Самое тяжелое последствие запоя – это абстинентный синдром. Его симптомы: сильная головная боль, тошнота, повышенная температура. Через сутки могут появиться судороги, резкое повышение давления, аритмия, рвота и даже потеря сознания. Самое тяжелое последствие – галлюцинации. При наличии таких симптомов нужно немедленно вызывать скорую помощь.
Однако, если абстиненция выражается только в первичных признаках, то пациенту можно помочь в домашних условиях.
Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты назвали самый опасный алкогольный напиток, который нельзя употреблять в жару.
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