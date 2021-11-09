ru ua
Вт, 09 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Ученые выяснили, какие напитки нельзя пить после 40: многие считаются полезными

Новина українською →
Вторник 09 ноября 2021 13:58
Ученые выяснили, какие напитки нельзя пить после 40: многие считаются полезными Фото: Ученые выяснили, какие напитки нельзя пить после 40 (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Ученые рассказали, какими напитками нельзя увлекаться, если вы пересекли возрастной рубеж в 40 лет. Дабы не было трудностей со здоровьем, лучше пересмотреть свой рацион.

Об этом пишет портал Eat This, Not That.

Фруктовый сок

Даже натуральные соки, несмотря на полезные элементы, очень сладкие из-за фруктозы, с которой нужно быть осторожнее.

Замените соки из цитрусовых водой с долькой апельсина, лимона, грейпфрута. А сокам из других фруктов предпочтите целый плод - и витамины получите и полезную клетчатку.

Лимонад

Сладкая газировка - враг для любой возрастной категории, но после 40 лет его точно нужно вычеркнуть из рациона.

В нем слишком много сахара, калорий, а пользы очень мало.

Обезжиренное молоко

Хотя такой напиток считается низкокалорийным - пользы от него очень мало. Ведь большинство витаминов - жирорастворимы.

Обезжиренный напиток вам точно не поможет усвоить перечень полезностей, перечисленных на упаковке.

Выберите обычное молоко, оно и на вкус приятнее, да и пользы в нем больше.

Питьевой йогурт

Пробиотики из йогуртов отлично поддерживают здоровье кишечника. Но нужно покупать правильный кисломолочный напиток.

Речь идет о йогурте, в котором нет сахара и фруктовых наполнителей с красителями, подсластителями и так далее.

Слабительный чай

Да, такой напиток поможет вам быстрее очиститься, но вместе с тем избавит вас и от полезных витаминов и минералов.

При этом эксперты говорят, что чрезмерное потребление слабительных напитков в большинстве случаев приводит к дефициту питательных веществ и даже разных болезней.

Ранее ученые рассказали, какой алкоголь считается самым вредным для печени.

Читайте РБК-Украина в Google News
напитки
LITE
Максим Иванчук: Пластическая хирургия – это не только про эстетику, это еще про здоровье и гармонию с собой
Спецпроект Максим Иванчук: Пластическая хирургия – это не только про эстетику, это еще про здоровье и гармонию с собой