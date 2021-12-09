Такі напої день за днем руйнують наш мозок. І алкоголь тут ні при чому

Вчені розповіли, які напої здатні день за днем можуть руйнувати наш мозок. Експерти прийшли до висновку, що їх часте вживання (більше двох разів на день) може зістарити мозок на цілих одинадцять років.

Про це пише FyneFettle.

Йдеться про цукровмісні напої - всякі лимонади, газировки і так далі.

Так, в одному з досліджень, проведеному медичною школою Бостонського університету, були вивчені дані 4200 осіб, які періодично проходили тести на когнітивні здібності і пам'ять.

Учасників попросили надати інформацію про споживання солодких напоїв. З'ясувалося, що такі напої призводять до проблем з пам'яттю.

1-2 солодких напої в день і більше 2 солодких напоїв в день було пов'язано з 5,8 і 11 роками старіння мозку відповідно.

Дослідники відзначили погіршення пам'яті і зменшення обсягу мозку у учасників, які вживали цукровмісні напої, в порівнянні з тими, хто цього не робив.

При цьому напої з цукрозамінниками - не альтернатива.

"Схоже, заміна цукру штучними підсолоджувачами, не допомагає", - заявив Судха Сешадрі, професор неврології Медичної школи Бостонського університету.

Автор дослідження Метью Пейс пояснив, що солодкі напої використовувалися як спосіб вивчення загального споживання цукру - продукту, визнаного дуже шкідливим.

"Важко виміряти загальне споживання цукру в раціоні, тому ми використовували цукрові напої в якості альтернативи", - зазначив вчений.