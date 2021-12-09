ru ua
Чт, 09 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Такі напої день за днем руйнують наш мозок. І алкоголь тут ні при чому

Новость на русском →
Четвер 09 грудня 2021 10:30
Такі напої день за днем руйнують наш мозок. І алкоголь тут ні при чому Фото: Вчені назвали напої, що руйнують мозок (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Вчені розповіли, які напої здатні день за днем можуть руйнувати наш мозок. Експерти прийшли до висновку, що їх часте вживання (більше двох разів на день) може зістарити мозок на цілих одинадцять років.

Про це пише FyneFettle.

Йдеться про цукровмісні напої - всякі лимонади, газировки і так далі.

Так, в одному з досліджень, проведеному медичною школою Бостонського університету, були вивчені дані 4200 осіб, які періодично проходили тести на когнітивні здібності і пам'ять.

Учасників попросили надати інформацію про споживання солодких напоїв. З'ясувалося, що такі напої призводять до проблем з пам'яттю.

1-2 солодких напої в день і більше 2 солодких напоїв в день було пов'язано з 5,8 і 11 роками старіння мозку відповідно.

Дослідники відзначили погіршення пам'яті і зменшення обсягу мозку у учасників, які вживали цукровмісні напої, в порівнянні з тими, хто цього не робив.

При цьому напої з цукрозамінниками - не альтернатива.

"Схоже, заміна цукру штучними підсолоджувачами, не допомагає", - заявив Судха Сешадрі, професор неврології Медичної школи Бостонського університету.

Автор дослідження Метью Пейс пояснив, що солодкі напої використовувалися як спосіб вивчення загального споживання цукру - продукту, визнаного дуже шкідливим.

"Важко виміряти загальне споживання цукру в раціоні, тому ми використовували цукрові напої в якості альтернативи", - зазначив вчений.

Відзначимо, що деякі вчені до таких напоїв відносять також енергетики, каву і навіть квас і соки.

Раніше експерти також з'ясували, які напої не можна пити після 40 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье напитки
LITE
Хвилинка самозамилування: Нікітюк в мікрошортах і топі без білизни похвалилася нескінченними ногами
Хвилинка самозамилування: Нікітюк в мікрошортах і топі без білизни похвалилася нескінченними ногами