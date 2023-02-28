"Написав заповіт": Єфросиніна зі сльозами на очах розповіла про чоловіка-військового

Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про свого чоловіка Тімура Хромаєва, який вирішив піти на фронт захищати Україну. Знаменитість каже, що їй складно було змиритися із рішенням коханого, тому вона звертатися за допомогою до психолога.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для YouTube-каналу "Розмова"

Як прийняла рішення чоловіка

Ведуча розповіла про ПТСР (посттравматичний стресовий розлад) у жінок, які чекають на чоловіків з війни. Зараз вона разом з експертом у цій галузі працює з такими українками і, як можна зрозуміти, консультується сама.

Зокрема, довгий період часу Єфросиніна не могла прийняти рішення Тимура і навіть звинувачувала його в тому, що він її "кинув", пішовши на війну.

"ПТСР - це страшно. Я працюю з психологом кілька разів на тиждень, тому що я звинувачувала свого чоловіка в тому, що він іде на фронт. Мені знадобилося багато часу", - сказала вона.

Маша Єфросиніна розповіла про чоловіка-військового (скриншот)

Чоловік Єфросиніної написав заповіт

Також Єфросиніна зазначила, що перед тим, як піти на війну, її чоловік написав заповіт. Вона вважає, що Тимур таким чином попрощався з нею.

"Моя психіка захищалася, вона говорила: "Ти залишаєшся сама. Він написав заповіт. Це означає, що він десь усередині попрощався зі мною. Це означає, що він обрав війну, а не мене з нашими дітьми", - сказала зірка.

До того ж ведуча і далі продовжує працювати з психологом. Вона заявила, що її чоловік вже дуже сильно змінився, тому їй дуже складно.

Маша Єфросиніна з чоловіком Тімуром Хромаєвим (instagram.com/mashaefrosinina)