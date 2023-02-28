"Написал завещание": Ефросинина со слезами на глазах рассказала о муже-военном

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о своем муже Тимуре Хромаеве, который решил пойти на фронт защищать Украину. Знаменитость говорит, что ей сложно было смириться с решением любимого, поэтому она обращаться за помощью к психологу.

Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала "Разговор"

Как приняла решение мужа

Ведущая рассказала о ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) у женщин, которые ждут мужей с войны. Сейчас она вместе с экспертом в этой области работает с такими украинками и, как можно понять, сама консультируется.

В частности, долгое время Ефросинина не могла принять решение Тимура и даже обвиняла его в том, что он ее "бросил", уйдя на войну.

"ПТСР - это страшно. Я работаю с психологом несколько раз в неделю, потому что я обвиняла своего мужа в том, что он идет на фронт. Мне понадобилось много времени", - сказала она.

Маша Ефросинина рассказала о муже-военном (скриншот)

Муж Ефросининой написал завещание

Также Ефросинина отметила, что перед тем как пойти на войну, ее муж написал завещание. Она считает, что Тимур таким образом попрощался с ней.

"Моя психика защищалась, она говорила: "Ты остаешься сама. Он написал завещание. Это значит, что он где-то попрощался со мной. Это значит, что он выбрал войну, а не меня с нашими детьми", - сказала звезда.

К тому же ведущая продолжает работать с психологом. Она заявила, что ее муж уже сильно изменился, поэтому ей очень сложно.

Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым (instagram.com/mashaefrosinina)