Напередодні 55-го дня народження Лопес зачарувала мережу ефектними фото: зірку засипали компліментами

Напередодні свого 55-го дня народження, який Дженіфер Лопес святкує 24 липня, вона потішила підписників свіжим фотоконтентом. Зокрема, зірка оприлюднила кілька кадрів, на яких показалася зблизька із яскравим макіяжем.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що саме виклала у своєму фотоблозі світова знаменитість.
На опублікованих у мережі кадрах вона постала з посмішкою на обличчі, виразним макіяжем очей та зібраним волоссям. Свій образ Джен доповнила масивними аксесуарами у вигляді сережок та браслетів.
На іншому кадрі, де Лопес сфотографувала себе у дзеркалі, вона позувала у білому вбранні, яке складалося зі штанів та майки. Аутфіт селебриті підкреслила коричневим широким ременем та у тон підібраною до нього сумкою.
У підписі до фотозвіту обраниця Бена Аффлека побажала своїм прихильникам вдалої суботи.
Юзери активно відреагували на новий пост американської виконавиці та засипали її компліментами. Деякі вже заздалегідь починають вітати її з майбутнім днем народження, а також пишуть про те, що вона їх надихає своїм прикладом. Ось деякі коментарі людей:
Майбутня іменинниця вдало реалізувалася не лише як співачка. Вона також є відомою акторкою, танцівницею, модельєркою, продюсеркою та бізнесвумен.
Була дворазовою номінанткою на премію "Золотий глобус".
За підсумками 2019 року знаходиться на сьомому місці рейтингу Forbes серед найбільш затребуваних акторів - її заробітки склали 47,5 мільйонів доларів.
З 2022 року знаменитість перебуває у шлюбі з актором Беном Аффлеком, за якого збиралася заміж ще на початку 2000-х. Проте тоді закохані розійшлися та скасували заплановане весілля.
Останнім часом у ЗМІ ходять чутки про те, що пара переживає справжню кризу та навіть роз'їхалася по різних будинках, аби не знаходитися разом.
У той час у Wikipedia вже можна знайти інформацію про те, що у липні цього року зірки нібито розлучились.
Тим часом на тлі чуток про розлучення Лопес публічно звернулася до Аффлека.
Також астролог розповіла, що насправді коїться у стосунках зіркової пари та чому вони переживають непростий період.
Для написання матеріалу були використані джерела: пост зі сторінки Лопес в Instagram та інформація про неї з Wikipedia.