Напередодні 55-го дня народження Лопес зачарувала мережу ефектними фото: зірку засипали компліментами

Джей Ло зробила кілька селфі

На опублікованих у мережі кадрах вона постала з посмішкою на обличчі, виразним макіяжем очей та зібраним волоссям. Свій образ Джен доповнила масивними аксесуарами у вигляді сережок та браслетів.

Лопес поділилася новими знімками (Фото: instagram.com/jlo)

На іншому кадрі, де Лопес сфотографувала себе у дзеркалі, вона позувала у білому вбранні, яке складалося зі штанів та майки. Аутфіт селебриті підкреслила коричневим широким ременем та у тон підібраною до нього сумкою.

Джен скоро виповниться 55 (Фото: instagram.com/jlo)

У підписі до фотозвіту обраниця Бена Аффлека побажала своїм прихильникам вдалої суботи.

Реакція мережі

Юзери активно відреагували на новий пост американської виконавиці та засипали її компліментами. Деякі вже заздалегідь починають вітати її з майбутнім днем народження, а також пишуть про те, що вона їх надихає своїм прикладом. Ось деякі коментарі людей:

"Вже наступного тижня ти святкуватимеш свій день народження. Посміхайся і заряджай усіх нас. Ми любимо тебе, крихітко!"

"Вона повернулася!"

"Твоя посмішка - це життя"

"Яка ти гарна"

"Гарних тобі вихідних перед днем народження"

"Люблю спостерігати, як ти посміхаєшся і кайфуєш від життя"

"Я дуже люблю тебе, Джен"

"Королева, щасливих тобі вихідних"

"Найгарніша жінка на Землі"

"Це так просто, витончено і красиво".

Що відомо про Дженніфер Лопес

Майбутня іменинниця вдало реалізувалася не лише як співачка. Вона також є відомою акторкою, танцівницею, модельєркою, продюсеркою та бізнесвумен.

Була дворазовою номінанткою на премію "Золотий глобус".

За підсумками 2019 року знаходиться на сьомому місці рейтингу Forbes серед найбільш затребуваних акторів - її заробітки склали 47,5 мільйонів доларів.

Співачка не перестає вражати шанувальників ефектними образами (Фото: instagram.com/jlo)

Особисте життя

З 2022 року знаменитість перебуває у шлюбі з актором Беном Аффлеком, за якого збиралася заміж ще на початку 2000-х. Проте тоді закохані розійшлися та скасували заплановане весілля.

Останнім часом у ЗМІ ходять чутки про те, що пара переживає справжню кризу та навіть роз'їхалася по різних будинках, аби не знаходитися разом.

У той час у Wikipedia вже можна знайти інформацію про те, що у липні цього року зірки нібито розлучились.