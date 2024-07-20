Накануне 55-го дня рождения Лопес очаровала сеть эффектными фото: звезду засыпали комплиментами

Джей Ло сделала несколько селфи

На опубликованных в сети кадрах она предстала с улыбкой на лице, выразительным макияжем глаз и собранными волосами. Свой образ Джен дополнила массивными аксессуарами в виде серьг и браслетов.

Лопес поделилась новыми снимками (Фото: instagram.com/jlo)

На другом кадре, где Лопес сфотографировала себя в зеркале, она позировала в белом наряде, состоявшем из брюк и майки. Аутфит селебрити подчеркнула коричневым широким ремнем и в тон подобранной к нему сумкой.

Джен скоро исполнится 55 (Фото: instagram.com/jlo)

В подписи к фотоотчету избранница Бена Аффлека пожелала своим поклонникам удачной субботы.

Реакция сети

Пользователи активно отреагировали на новый пост американской исполнительницы и засыпали ее комплиментами. Некоторые уже заранее начинают поздравлять ее с будущим днем рождения, а также пишут о том, что она вдохновляет их своим примером. Вот некоторые комментарии людей:

"Уже на следующей неделе ты будешь праздновать свой день рождения. Улыбайся и заряжай всех нас. Мы любим тебя, крошка!"

"Она вернулась!"

"Твоя улыбка - это жизнь"

"Какая ты хорошая"

"Классных тебе выходных перед днем рождения"

"Люблю наблюдать, как ты улыбаешься и кайфуешь от жизни"

"Я очень люблю тебя, Джен"

"Королева, счастливых тебе выходных"

"Самая красивая женщина на Земле"

"Это так просто, изящно и красиво".

Что известно о Дженнифер Лопес

Будущая именинница удачно реализовалась не только как певица. Она также явдяется известной актрисой, танцовщицей, модельером, продюсером и бизнесвумен.

Являлась двукратной номинанткой на премию "Золотой глобус".

По итогам 2019 года находится на седьмом месте рейтинга Forbes среди самых востребованных актеров - ее заработки составили 47,5 миллиона долларов.

Певица не перестает поражать поклонников эффектными образами (Фото: instagram.com/jlo)

Личная жизнь

С 2022 года знаменитость состоит в браке с актером Беном Аффлеком, за которого собиралась замуж еще в начале 2000-х. Однако тогда влюбленные разошлись и отменили запланированную свадьбу.

В последнее время в СМИ ходят слухи о том, что сейчас пара переживает настоящий кризис и даже разъехалась по разным домам, чтобы не находиться вместе.

В то время в Wikipedia уже можно найти информацию о том, что в июле этого года звезды якобы развелись.