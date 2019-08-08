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Напал с ножом и ограбил: под Киевом опасный преступник зверски расправился с женщиной

STYLERЖизнь    08.08.2019 - 12:02
Напал с ножом и ограбил: под Киевом опасный преступник зверски расправился с женщиной
В Киеве задержали убийцу копа, который ограбил женщину (Коллаж РБК-Украина)

Оказалось, что мужчина находится под следствием сразу по пяти статьям

В Вышгороде Киевской области злоумышленник напал на женщину прямо в ее квартире, избил ее, ограбил и отправился в зал игральных автоматов. О задержании преступника рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

Он объяснил, что пострадавшая открыла дверь преступнику, так как ожидала гостей и получила с порога удар в голову.

"Звонок в дверь. Женщина, не глядя в глазок, открывает двери, ведь ждет знакомого. Далее на нее происходит нападение неизвестного с ножом. Он наносит удары кулаком в лицо, угрожает убийством и вымогает деньги. Испуганная женщина отдает тысячу долларов, напавший забирает золотые украшения, ноутбук, телефон и банковскую карточку. После этого связывает пострадавшую проводами и оставляет место происшествия", - сообщил начальник полиции Киевской области.

Женщина смогла освободиться и немедленно обратилась в полицию. Преступника обнаружили быстро – он отправился в Киев, где на игральных автоматах спускал награбленное.

Выяснилось, что мужчина уже находится под следствием, но ему не выбрали в качестве меры пресечения арест. В Житомире он проходит сразу по пяти статьям: подозрение в убийстве, покушение на убийство сотрудников полиции, угон и хранение оружия. На данный момент злоумышленник взят под стражу.

 

Фото: facebook.com/Андрей Небытов

Напомним, ранее мы сообщали о том, что прохожие совершили жесткий самосуд над грабителем женщин в Киеве.

А также рассказывали о том, что в Киеве таксист изнасиловал и ограбил девушку.

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