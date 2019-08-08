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Напав з ножем і пограбував: під Києвом небезпечний злочинець жорстоко розправився з жінкою

STYLERЖиття    08.08.2019 - 12:02
Напав з ножем і пограбував: під Києвом небезпечний злочинець жорстоко розправився з жінкою
У Києві затримали вбивцю копа, який пограбував жінку (Колаж РБК-Україна)

Виявилося, що чоловік перебуває під слідством відразу за п'ятьма статтями

У Вишгороді Київської області зловмисник напав на жінку прямо в її квартирі, побив її, пограбував і відправився в зал гральних автоматів. Про затримання злочинця розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook.

Він пояснив, що постраждала відкрила двері злочинцеві, так як очікувала гостей і отримала з порога удар в голову.

"Дзвінок у двері. Жінка, не дивлячись у вічко, відкриває двері, адже чекає знайомого. Далі на неї відбувається напад невідомого з ножем. Він завдає удари кулаком в обличчя, погрожує вбивством і вимагає гроші. Перелякана жінка віддає тисячу доларів, нападник забирає золоті прикраси, ноутбук, телефон та банківську картку. Після цього зв'язує постраждалу проводами і залишає місце події", - повідомив начальник поліції Київської області.

Жінка змогла звільнитися і негайно звернулася в поліцію. Злочинця знайшли швидко – він вирушив до Києва, де на гральних автоматах спускав награбоване.

З'ясувалося, що чоловік вже перебуває під слідством, але йому не вибрали в якості запобіжного заходу арешт. У Житомирі він проходить відразу за п'ятьма статтями: підозра у вбивстві, замах на вбивство співробітників поліції, угон та зберігання зброї. На даний момент зловмисника взяли під варту.

 

Фото: facebook.com/Андрей Нєбитов

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що перехожі вчинили жорсткий самосуд над грабіжником жінок в Києві.

А також розповідали про те, що у Києві таксист зґвалтував і пограбував дівчину.

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