Нападників було четверо. В Одесі помер військовий, якого по-звірячому побили тиждень тому

Що відомо про напад

На старшого сержанта ЗСУ Юрія здійснила напад натовп. Це сталося у місті Чорноморську 25 жовтня. Юрій виходив із магазину, а кілька чоловіків під'їхали автомобілем і попрямували до входу в торгову точку.

Між Юрієм та чоловіками зав'язалася якась суперечка, яка переросла у побиття. На камерах спостереження видно, що чоловіка побиває четверо зловмисників.

Внаслідок нападу Юрій отримав перелом шиї та набряк мозку. Також у нього викрали банківські картки, телефон та військовий квиток.

У Національній поліції повідомили, що особи зловмисників встановлені. Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 ККУ - Хуліганство.

Юрію було 52 роки (фото: facebook.com/Олеся Купріч)

Військовий помер

Стан чоловіка був критичним, він дихав за допомогою апарату штучної вентиляції легень. Вранці 2 листопада дружина Юрія повідомила, що він помер у лікарні.

"Сьогодні о 7 ранку перестало битися серце нашого Юра", - написала Олеся Купріч.

1 листопада йому виповнилося 52 роки. Раніше він уже мав проблеми зі здоров'ям - у Юрія діагностували хворобу, через яку не поверталася шия. Навесні йому зробили операцію – у грудному відділі було шість болтів, чоловік переніс перелом хребта.

Як повідомляла раніше Олеся Купріч, нападниками могли бути військові. Двоє вже затримали. Дружини затриманих вже зверталися до Олесі та пропонували їй гроші. Статтю, за якою відкрито кримінальну справу, може бути перекваліфіковано.