Нападавших было четверо. В Одессе умер военный, которого зверски избили неделю назад

Что известно о нападении

На старшего сержанта ВСУ Юрия совершила нападение толпа. Это произошло в городе Черноморске 25 октября. Юрий выходил из магазина, а несколько мужчин подъехали на автомобиле и направились к входу в торговую точку.

Между Юрием и мужчинами завязалась какая-то перепалка, которая переросла в избиение. На камерах наблюдения видно, что мужчину избивает четверо злоумышленников.

В результате нападения Юрий получил перелом шеи и отек мозга. Также у него похитили банковские карты, телефон и военный билет.

В Национальной полиции сообщили, что личности злоумышленников установлены. Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 296 УКУ - Хулиганство.

Юрию было 52 года (фото: facebook.com/Олеся Куприч)

Военный умер

Состояние мужчины были критическим, он дышал с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Утром 2 ноября жена Юрия сообщила, что он скончался в больнице.

"Сегодня в 7 утра перестало биться сердечко нашего Юры", - написала Олеся Куприч.

1 ноября ему исполнилось 52 года. Ранее у него уже были проблемы со здоровьем - у Юрия диагностировали болезнь, из-за которой не поворачивалась шея. Весной ему сделали операцию - в грудном отделе было шесть болтов, мужчина перенес перелом хребта.

Как сообщала ранее Олеся Куприч, нападающими могли быть военные. Двоих уже задержали. Жены задержанных уже обращались к Олесе и предлагали ей деньги. Статья, по которой открыто уголовное дело, может быть переквалифицирована.