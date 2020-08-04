Нападение на журналистку в поезде: в Укрзализныце сказали, кто виноват в первую очередь

На журналистку Анастасию Луговую в ночь с 31 июля на 1 августа напал мужчина в поезде Мариуполь-Киев. Он жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать. Луговая чудом спаслась от преступника, но на ее лице и теле остались множественные гематомы, а ребенок получил сильный стресс.

В Укрзализныце назвали того, кто виноват в данной ситуации в первую очередь. Преступник попал в поезд Мариуполь-Киев без билета и в этом вина проводницы, которая пустила его в вагон. Как сообщил директор пассажирских перевозок Укрзализныци Александр Толкачев в комментарии для Hromadske, проводница пока не подтвердила, что взяла деньги у Виталия Рудзька и разрешила ему ехать в вагоне "зайцем".

"Проводница виновата в том, что на станции Пятихатки-Стыковая сел посторонний человек в данный поезд, проводница не контролировала посадку в данный вагон. Посторонний проник в вагон, нашел свободное купе и в нем разместился. Билета у него не было", - сообщил представитель Укрзализныци.

В компании отметили, что для таких ситуаций у работников есть специальные инструкции. Пассажир должен обратиться с просьбой к проводнику, а тот – к начальнику поезда и он должен вызвать полицию.

На данный момент ведутся переговоры со страховой компанией о компенсации пострадавшей Анастасии Луговой. Страховики, у которых есть договор с Укрзализныцей, должны компенсировать пострадавшей средства на лечение. В компании отметили, что ранее в поезде Киев-Донецк были отдельные вагоны для женщин и мужчин, но они не пользовались спросом. После такой жуткой истории такое нововведение может снова стать актуальным.

Напомним, ранее мы писали о том, что избитая в поезде журналистка рассказала новые детали происшествия.

А также рассказывали о том, что из-за избиения женщины в поезде Киев-Мариуполь в УЗ уволили несколько сотрудников.