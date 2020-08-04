Напад на журналістку в поїзді: в Укрзалізниці сказали, хто винен в першу чергу

На журналістку Анастасію Лугову в ніч з 31 липня на 1 серпня напав чоловік у поїзді Маріуполь-Київ. Він жорстоко побив жінку і намагався її зґвалтувати. Лугова дивом врятувалася від злочинця, але на її обличчі та тілі залишилися множинні гематоми, а дитина отримала сильний стрес.

В Укрзалізниці назвали того, хто винен в цій ситуації в першу чергу. Злочинець потрапив в поїзд Маріуполь-Київ без квитка і в цьому вина провідниці, яка пустила його у вагон. Як повідомив директор пасажирських перевезень Укрзалізниці Олександр Толкачов у коментарі для Hromadske, провідниця поки не підтвердила, що взяла гроші у Віталія Рудзька і дозволила йому їхати у вагоні "зайцем".

"Провідниця винна в тому, що на станції П'ятихатки-Стикова сіла стороння людина в даний поїзд, провідниця не контролювала посадку в даний вагон. Сторонній проник у вагон, знайшов вільне купе і в ньому розмістився. Квитка у нього не було", - повідомив представник Укрзалізниці.

У компанії відзначили, що для таких ситуацій у працівників є спеціальні інструкції. Пасажир повинен звернутися з проханням до провідника, а той – до начальника поїзда і він повинен викликати поліцію.

На цей момент ведуться переговори зі страховою компанією про компенсації постраждалій Анастасії Луговий. Страховики, у яких є договір з Укрзалізницею, повинні компенсувати постраждалій кошти на лікування. У компанії відзначили, що раніше в поїзді Київ-Донецьк були окремі вагони для жінок і чоловіків, але вони не мали попит. Після такої страшної історії таке нововведення може знову стати актуальним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що побита в поїзді журналістка розповіла нові деталі події.

А також розповідали про те, що через побиття жінки в поїзді Київ-Маріуполь в УЗ звільнили кілька співробітників.