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Завдав 24 ножових: неадекват убив сплячого знайомого під Києвом

STYLERЖиття    06.07.2019 - 11:32
Завдав 24 ножових: неадекват убив сплячого знайомого під Києвом
Колаж РБК-Україна

У момент вбивства жертва перебувала у своїй кімнаті

У місті Фастів (Київська область) стався жахливий інцидент: чоловік вбив свого товариша поки той спав. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Неадекват вирішив розправитися зі своїм знайомим, оскільки відчував по відношенню до нього несамовиту злість. У стані агресії зловмисник вдарив потерпілого 24 рази ножем.

Так, вбивця зайшов у кімнату жертви і, побачивши на дивані сплячого ворога, наніс йому ножові поранення в область голови і тулуба. Від отриманих травм постраждалий помер на місці, однак це не зупинило нападника.

Щоб переконатися в тому, що чоловік помер, зловмисник скоїв ще кілька ударів тупим предметом по голові вбитому.

На даний момент чоловік затриманий і знаходиться під вартою. Прокуратура направила справу до суду. Дії підозрюваного класифікували за частиною 1 статті 115 КК України (умисне вбивство). Вбивці загрожує термін від 7 до 15 років в'язниці.

Завдав 24 ножових: неадекват убив сплячого знайомого під КиєвомФото: РБК-Україна

Нагадаємо, що під Дніпром товариші по чарці вбили 13-річну дівчинку. Батьки, які протягом усього цього часу випивали, помітили пропажу лише через 6 днів після зникнення дочки.

Ми писали, що батьки кинули дводенну дитину напризволяще в Києві.

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