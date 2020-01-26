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Нам все равно: канадцы оставили Маркл и Гарри наедине со своими проблемами

STYLERПерсоны    26.01.2020 - 08:35
Нам все равно: канадцы оставили Маркл и Гарри наедине со своими проблемами
Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Сассекских отказываются поддерживать канадцы

Решение принца Гарри и Меган Маркл оставить свои должности в британской королевской семье привело к тому, что герцогам запретили использовать свои королевские титулы или получать государственные средства. Поэтому остается неясным, как будут покрываться расходы на их безопасность, передает Financial Times.

Отсутствие интереса канадцев к новостям о знаменитостях может сделать страну привлекательной для пары, стремящейся к личной жизни.

Хотя не ясно, где в Канаде будут жить герцог и герцогиня Сассекские, семья, несомненно, достигнет того уровня конфиденциальности, который невозможен в Великобритании или США.

Нам все равно: канадцы оставили Маркл и Гарри наедине со своими проблемамиМеган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Теперь мы знаем, что люди на острове Ванкувер знали, что они там, и ничего не сказали. Это очень похоже на Канаду. У нас нет той таблоидной культуры, которую вы видите в других местах", - отметил источник, указав на шестинедельный визит пары на остров Ванкувер в рождественские праздники.

Хотя жизнь в Канаде может оказаться проще для пары, опрос, проведенный одной организацией, обнаружил, что половина респондентов были безразличны к потенциальному переезду, говоря, что им "все равно".

К слову, все граждане Великобритании могут находиться в Канаде до шести месяцев без визы. Как в данной ситуации будут действовать Сассекские - пока не известно. Однако, по словам эксперта, в законе о гражданстве нет положений, которые бы присваивали статус канадского гражданства членам королевской семьи.

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