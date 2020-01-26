ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нам все одно: канадці залишили Маркл і Гаррі наодинці зі своїми проблемами

STYLERПерсони    26.01.2020 - 08:35
Нам все одно: канадці залишили Маркл і Гаррі наодинці зі своїми проблемами
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Сассекських відмовляються підтримувати канадці

Рішення принца Гаррі і Меган Маркл залишити свої посади в британській королівській сім'ї призвело до того, що герцогам заборонили використовувати свої королівські титули або отримувати державні кошти. Тому залишається незрозумілим, як будуть покриватися витрати на їх безпеку, передає Financial Times.

Відсутність інтересу канадців до новин про знаменитостей може зробити країну привабливою для пари, яка прагне до особистого життя.

Хоча не ясно, де в Канаді будуть жити герцог і герцогиня Сассекські, сім'я, безсумнівно, досягне того рівня конфіденційності, який неможливий в Великобританії або США.

Нам все одно: канадці залишили Маркл і Гаррі наодинці зі своїми проблемамиМеган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Тепер ми знаємо, що люди на острові Ванкувер знали, що вони там, і нічого не сказали. Це дуже схоже на Канаду. У нас немає тієї таблоїдної культури, яку ви бачите в інших місцях", - відзначило джерело, вказавши на шеститижневий візит пари на острів Ванкувер в різдвяні свята.

Хоча життя в Канаді може виявитися простіше для пари, опитування, проведене однією організацією, виявило, що половина респондентів були байдужі до потенційного переїзду, кажучи, що їм "все одно".

До слова, всі громадяни Великобританії можуть перебувати в Канаді до шести місяців без візи. Як в даній ситуації будуть діяти Сассекські - поки не відомо. Однак, за словами експерта, в законі про громадянство немає положень, які б надавали статус канадського громадянства членам королівської сім'ї.

Закохався в неї без пам'яті: батько Меган Маркл показав унікальні дитячі фото дочки Королева Єлизавета II хвора? З'явилася тривожна інформація з Букінгемського палацу
Новини України Меган Маркл
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся