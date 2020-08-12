Ты нам нужен, Сережа: беларусы ждут поддержки Михалка, а он поет в Одессе

Сергей Михалок, лидер "Ляписа Трубецкого", уехал выступать в Одессу во время массовых протестов в Беларуси против режима Лукашенко. Беларусы призывают своего "главного революционера" высказать позицию и просят поддержки.

А тем временем автор хита "Воины Света", который стал одним из гимнов нашей Революции Достоинства укатил в украинскую Одессу, где сегодня, 12 августа, будет развлекать гостей ночного клуба "Ибица".

В Instagram Михалок еще день назад разместил фото с геолокацией "Одесса, Украина". На снимке музыкант отдыхает и веселится в компании украинского продюсера Юрия Бардаша. А комментарии музыкант на соцстранице отключил.

Сергей Михалок в Одессе (фото: instagram.com/sergey.mikhalok)

В Facebook лидер "Ляписа" постит ностальгические фото с 1990-х. А пользователи призывают его высказаться о том, что происходит на его родине.

"Сергей, Вам там просили передать, что в Беларуси происходят тексты ваших песен", - пишут пользователи.

"Равнодушие убивает не хуже пули. Ты нам нужен, Сережа. Слово сильнее и важнее, чем кажется. Они боятся слов. А ты всегда хорошо острил", - пишут его земляки.

"Сергей, вас там силовики за яй*а наверное держат крепко сейчас, как Тихановскую?" - предполагают комментаторы.

"Видимо, вы про себя в будущем в этих песнях пели. Где ваша реакция на происходящее в Беларуси. Безразличие убивает не хуже пули! Может я ошибаюсь!? Но тишина пока что..." - недоумевают люди.

Тем временем, Сергея Михалка можно будет воочию лицезреть в Одессе, где он начнет развлекать отдыхающих 12 августа, в 21:00.

"Воин Света (Света - это не имя, хотя кто знает) завтра выступает в нк "Ибица" (Одесса). Потому что революции революциями, а работа работой", - написал в соцсети блогер Денис Гороховский.

Афиша концерта "Ляписа" в Одессе (фото: facebook.com/den.gorohovsky)

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