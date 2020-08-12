Ти нам потрібен, Сєрьожа: білоруси чекають підтримки Міхалка, а він співає в Одесі

Сергій Міхалок, лідер "Ляпіса Трубецького", поїхав виступати в Одесу під час масових протестів у Білорусі проти режиму Лукашенка. Білоруси закликають свого "головного революціонера" висловити позицію і просять підтримки.

А тим часом автор хіта "Воїни Світла", який став одним з гімнів нашої Революції Гідності поїхав в українську Одесу, де сьогодні, 12 серпня, буде розважати гостей нічного клубу "Ібіца".

У Instagram Міхалок ще день тому розмістив фото з геолокацією "Одеса, Україна". На знімку музикант відпочиває і веселиться в компанії українського продюсера Юрія Бардаша. А коментарі музикант на соцсторінці вимкнув.

Сергій Міхалок в Одесі (фото: instagram.com/sergey.mikhalok)

У Facebook лідер "Ляпіса" постить ностальгічні фото з 1990-х. А користувачі закликають його висловитися про те, що відбувається на його батьківщині.

"Сергій, Вам там просили передати, що в Білорусі відбуваються тексти ваших пісень", - пишуть користувачі.

"Байдужість вбиває не гірше кулі. Ти нам потрібен, Сєрьожа. Слово сильніше і важливіше, ніж здається. Вони бояться слів. А ти завжди добре говорив", - пишуть його земляки.

"Сергію, вас там силовики за яй*я напевно тримають міцно зараз, як Тіхановську?" - припускають коментатори.

"Мабуть, ви про себе в майбутньому в цих піснях співали. Де ваша реакція на те, що відбувається в Білорусі. Байдужість вбиває не гірше кулі! Може я помиляюся!? Але тиша поки що ..." - дивуються люди.

Тим часом, Сергія Міхалка можна буде на власні очі побачити в Одесі, де він почне розважати відпочивальників 12 серпня, о 21:00.

"Воїн Світла завтра виступає в нк "Ібіца "(Одеса). Тому що революції революціями, а робота роботою", - написав у соцмережі блогер Денис Гороховський.

Афіша концерту "Ляпіса" в Одесі (фото: facebook.com/den.gorohovsky)

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