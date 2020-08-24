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На курорті Азовського моря нашестя медуз: їх дістають граблями (відео)

Понеділок 24 серпня 2020 12:13
На курорті Азовського моря нашестя медуз: їх дістають граблями (відео)
У Кирилівці медуз прибирають граблями (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Кирилівці медуз прибирають граблями з пляжу

Курортний сезон ще в розпалі, але в деяких місцях для відпочинку насолоджуватися морем дуже проблематично. Наприклад, у Запорізькій області в Кирилівці медузи знову не дають відпочиваючим нормально покупатися в морі. Вода тут переповнена морськими мешканцями і в неї дуже неприємно заходити.

На курорті прибирають пляжі для туристів, а медуз з води на берег витягують граблями. Відповідне відео опубліковано на каналі Тетяна Life Vlog на YouTube.

"А ви бачили, як медуз граблями з моря дістають? Ні! Тоді дивіться, як на Азовському морі медуз граблями з моря діставали!" - підписав автор відео.

У Кирилівці нашестя медуз

Українці в коментарях відреагували на відео і зазначили, що це видовище вражає.

  • Море бушує і медуз повно. Я б не наважилась зайти у море з медузами. Сиди на пісочку і дихай морським повітрям, слухай шум моря відмінного відпочинку!
  • Таня, який жах. Скільки їх там багато, зазвичай медузи там, де не дуже чиста вода біля берега, чи я помиляюся?
  • Це ж що такого сталося в природі, що б таке нашестя медуз було в Азовському морі? Будьте по акуратніше. А шум моря шикарний.

Як ми раніше писали, Куяльницький лиман під Одесою кардинально змінив колір. Це рідкісне природне явище могли спостерігати місцеві жителі.

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