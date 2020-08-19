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Под Одессой произошло необычное природное явление: видео поражает красотой

Среда 19 августа 2020 09:33
Под Одессой произошло необычное природное явление: видео поражает красотой
Под Одессой лиман кардинально поменял цвет (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одесской области наблюдалось необычное природное явление

Куяльницкий лиман под Одессой кардинально поменял цвет. Это редкое природное явление могли наблюдать местные жители. Теперь люди могут устаивать фотосессии на фоне красно-розового водоема.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. По словам специалистов, тут никакого чуда нет.

"Это уровень воды, это концентрация соли в лимане и температурный режим. Когда это все совпадает, то микроорганизмы, присутствующие в лимане, получают этот пигмент - у них вырабатывается и цвет розовый", — рассказал эколог Сергей Гуцалюк.

В то же время при спуске к лиману можно и увидеть, и почувствовать кожей еще одно редкое явление: сейчас у берега Куяльницкого лимана - много соли, которая образуется от резкого испарения влаги.

"Как снег. Необычно вообще. Две недели назад я купалась и вообще не было этого белого", - рассказала одесситка Анна Домаскина.

Отметим, что в последнее время лиман сильно обмелел, но это должны исправить дожди. Тогда и его цвет станет, как прежде.

Под Одессой стал розовым лиман

Как мы ранее писали, в Бердянске отдыхающие сняли на видео аномальное явление. На море они увидели остров из медуз. Морских жителей в воде оказалось настолько много, что они образовали массовую колонию.

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