За что нам это? Тищенко потрусил задом в машине (видео)

В сети вспомнили эпичное видео с нардепом Николаем Тищенко
В сети появилось эпичное видео со скандальным нардепом партии "Слуга Народа" Николаем Тищенко. Хотя видеоролик не свежий, но блогер Денис Пятигорец решил пошутить на тему ситуации в стране и танцами нардепа, которые он устраивает в этом ролике.
Денис опубликовал видео с ресторатором и хозяином "Велюра" на своей Facebook-странице.
"Темники "Слуги народа" про "в стране *опа, но мы не виновны, виноват коронавирус" - унылое га*но. Людям такое непонятно. Особенно поклонникам "Слуг". Им вообще такое сложно. Им бы какой-то видосик, чтобы все им объяснили. Но, к счастью, есть Коля Тищенко, который прокомментировал ситуацию в стране простой пантомимой", - иронично подписал Пятигорец видео.
Тищенко потрусил задом в машине
Украинцы под видео отреагировали в комментариях и возмутились увиденным.
Как мы ранее писали, Тищенко объяснил раздачу лимонов пострадавшим от взрыва на Позняках.