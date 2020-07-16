За що нам це? Тищенко потрусив задом в машині (відео)

У мережі згадали епічне відео з нардепом Миколою Тищенко
У мережі з'явилося епічне відео зі скандальним нардепом партії "Слуга Народу" Миколою Тищенко. Хоча відеоролик не свіжий, але блогер Денис П'ятигорець вирішив пожартувати на тему ситуації в країні і танцями нардепа, які він влаштовує в цьому ролику.
Денис опублікував відео з ресторатором і господарем "Велюру" на своїй Facebook-сторінці.
"Темники "Слуги народу" про "в країні *опа, але ми не винні, винен коронавірус" - сумне гі*но. Людям таке незрозуміло. Особливо шанувальникам "Слуг". Їм взагалі таке складно. Їм би якийсь відосик, щоб все їм пояснили. Але, на щастя, є Коля Тищенко, який прокоментував ситуацію в країні простою пантомімою", - іронічно підписав П'ятигорець відео.
Тищенко потрусив задом в машині
Українці під відео відреагували в коментарях обурені побаченим.
Як ми раніше писали, Тищенко пояснив роздачу лимонів постраждалим від вибуху на Позняках.