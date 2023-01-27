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"Нам було поставлено задачу": Тищенко розповів, навіщо поїхав до Таїланду

Фото: Микола Тищенко пояснив, навіщо подався до Таїланду (facebook.com/NikolayTishenko)
Автор: Людмила Жукова

Народний депутат Микола Тищенко поїхав до Таїланду і потрапив у зв'язку з цим у величезний скандал. Він проігнорував заборону на виїзд за кордон для політиків та чиновників, яку раніше озвучив президент Володимир Зеленський. У Бангкоку Тищенко мав зустрітися з українцями, про що свідчив анонс.

Після того, як у мережі піднялося обурення, а у партії "Слуга народу" заявили про виключення з фракції Миколи, він прокоментував свою поїздку на сторінці у Facebook.

Чому ж Тищенко полетів до Таїланду?

Так, скандальний нардеп написав, що всім депутатам раніше було дано завдання розвивати відносини з країнами Азії.

"У грудні на нараді нам, народним депутатам СН, була поставлена задача – розвиток дружніх взаємин у напрямку Азії та Африки. Наприклад, у В'єтнамі української делегації не було з 2014 року. Тому я справді перебуваю з відрядженням в Азії. Усі найвищі керівники в курсі, як і голова моєї фракції. Іде війна і ми лише виконуємо накази", - повідомив парламентарій.

Тищенко уточнив, що він не приховує, де перебуває ні від кого, а всі його зустрічі є офіційними та задокументованими.

"Нагадую, що я є співголовою групи дружби з В'єтнамом. Перша зупинка - Хошимін. З метою безпеки розповім про результати відрядження після приїзду в доповіді", - продовжив Микола.

За словами Тищенка, за кордон він поїхав, щоб налагодити дружні стосунки з В'єтнамом. Також він зазначив, що його відрядження продовжиться.

"Адже я дію виключно в інтересах України, яка сьогодні включає налагодження дипломатичних відносин на міжнародній арені для прискорення нашої Перемоги. Повернуся з позитивним результатом для країни", - резюмував він.

Цікаво, що представник парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що Тищенко за кордон не відправляв.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" виключила Тищенка з партії після скандалу.

Також дивіться, як виглядає готель у Бангкоку, де виступатиме Тищенко.

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Микола Тищенко