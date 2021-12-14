Пять швов на языке: в Полтаве 2-летний мальчик после детсада оказался в больнице (видео)

В Полтаве 2-летний ребенок вернулся из детского сада с разрезанным языком. Мама мальчика была шокирована, когда дома ее сын пожаловался на боль и показал язык. Она сразу же вызвала скорую помощь, которая отвезла его в городскую детскую больницу.

Кроме того, женщина позвонила воспитателю с вопросом, что произошло. После чего воспитатель приехала к ней домой, но ответа на вопрос испуганная мать не получила.

Заведующая детсада №34 "Журавлик" Елена Резник заявила, что все было нормально, ребенок ел, не плакал, и если бы что-то было бы не так, то они сразу же уведомили об этом родителей.

Мама мальчика рассказала, что заметила порез на языке, когда дома раздевала малыша. Он высунул язык и попросил поцеловать его, потому что ему больно.

В больнице под наркозом ребенку наложили 5 швов. Мальчик находился на стационарном лечении 3 дня. При этом врачи родителей успокоили и сообщили, что травма языка не повлияет на дикцию мальчика.

Мама ребенка написала заявление в полицию с просьбой разобраться в данном инциденте.

В Полтаве 2-летний ребенок после детсада попал в больницу с разрезанным языком (видео: YouTube)