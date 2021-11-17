В детсаду Ровно отстраненная непривитая воспитательница подралась с коллегами: вспыхнул скандал

В Ровно в детском садике вспыхнул конфликт с потасовками и вызовами полиции из-за отстраненной от работы воспитательницы, которая не вакцинировалась от коронавируса, но приходит вместе с группой поддержки в учреждение спорить с коллегами. По факту инцидентов было начато три уголовных производства.

По словам спикера патрульной полиции Натальи Китюк, за пару дней на спецлинию "102" поступало 5 вызовов из этого детсада "Вишенка" - люди жаловались на конфликт, агрессивное обращение, повреждение имущества детского сада. Одна воспитательница пожаловалась, что невакцинированная работница ударила ее в лицо.

Представитель областного управления Нацполиции Мария Юстицкая добавила, что были также жалобы от других работников садика.

"В детсаду были потасовки. В полицию обратились завхоз и делопроизводитель детсада с заявлениями об избиении. Люди указали, что телесные повреждения им нанесла воспитательница заведения, отстраненная от работы из-за вакцинации", - рассказала она.

Но и сама отстраненная воспитательница обратилась к правоохранителям с таким же заявлением, а побои она снимала в медучреждении.

Как рассказала заведующая детсадом Ирина Кухарчук, одна из их работниц Галина Алексеевна была предупреждена об ограничениях - о возможности отстранения с 8 ноября не привитых работников дошкольного образования - и женщина взяла неделю отпуска, пишет местное издание "7 дней".

В начале этой недели воспитатель в сопровождении трех неизвестных мужчин без масок пришла в садик. Граждане представиться отказались, но заявили, что "пришли защитить хорошую женщину".

В Ровно неизвестные мужчины в детском саду спорили с руководителем из-за отстраненной воспитательницы (фото: 7dniv.rv.ua)

Кухарчук отметила, что незваные визитеры вели себя грубо и агрессивно, угрожали и рассказывали, якобы она нарушает закон и права работницы. Уходить из садика посторонние не желали.

"Мы вызвали полицию. Разговор с правоохранителями ничего не дал. Это все длилось более 4 часов. Через некоторое время пришли еще трое "товарищей" незваных гостей. В конце концов приехал еще один экипаж полиции с юристом, которая убедила их покинуть детское заведение", - рассказала заведующая.

Видео: в ровенском детском садике произошел конфликт из-за воспитательницы, которую отстранили от работы из-за отказа вакцинироваться

Полиция несколько раз приезжала в детсад успокаивать бушующие между работницами страсти (фото: 7dniv.rv.ua)

На следующий день отстраненная воспитательница снова пришла в садик "на работу". В кабинете заведующей после разговора началась потасовка.

Также в садик подтянулись некоторые граждане, чтобы "поддержать" не привитую женщину и "вызволить" ее - якобы ее в заведении насильно удерживают.

В пресс-службе патрульной полиции проинформировали, что на место выезжали несколько экипажей. Было три вызова: два о нанесении телесных повреждений, еще один - об угрозе физической расправы. Сообщается, что конфликтовали та воспитательница и заведующая. Обе женщины заявили о побоях, а отстраненная работница также отправилась в больницу в травмпункт, чтобы "снять их следы".

В Ровно в детском саду разгорелся скандал (фото: 7dniv.rv.ua)