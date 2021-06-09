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Налетят шквалы с градом: в Украине серьезно испортится погода

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Среда 09 июня 2021 20:40
Налетят шквалы с градом: в Украине серьезно испортится погода Фото: Погода в Украине принесет грозы и град (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине сильно испортится в четверг, 10 июня. Синоптики предупреждают о грозах, во время которых ветер усилится до шквального, вероятен град. Где разгуляется стихия, а где осадков будет меньше всего - читайте ниже в нашем материале.

Об этом нам рассказали в Украинском гидрометцентре.

"Днем 10 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

Температура в этот день будет в пределах +21+24 градусов, а на юге и востоке местами до +26.

Отметим, что синоптик Наталка Диденко также прогнозирует значительное количество осадков по всей стране. Они могут быть спонтанными, налетать со шквалами и градом. При этом на юге и севере (включая Киев) возможны "просветы".

Налетят шквалы с градом: в Украине серьезно испортится погода

Скрин: Погода в Украине 10 июня (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве в ближайшие дни

В Киеве до конца недели будет высокой вероятность дождей и гроз. Температура 10-11 числа снизится до +20+21 градуса, а на выходных достигнет +25-ти. Во второй половине июня, согласно предварительному прогнозу, дожди прекратятся.

Налетят шквалы с градом: в Украине серьезно испортится погода

Скрин: Прогноз погоды для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)

Ранее синоптики также рассказали, когда в Украине возможно потепление до +35 градусов.

Пока же многие украинские города продолжают страдать от затоплений. В частности, недавно непогода наделала беды в Херсоне и Днепре.

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