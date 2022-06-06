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Не налегайте на авокадо! У него полно противопоказаний и побочных эффектов

Фото: Почему авокадо может быть опасным для употребления (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Авокадо считается очень полезным продуктом. В нем полно витаминов и микроэлементов, он отлично поддерживает организм, восстанавливает иммунитет и поддерживает во время сильного стресса.

Но у этого продукта полно противопоказаний, его нельзя есть очень часто и от употребления могут быть проблемы со здоровьем. Чем опасен авокадо - читайте ниже.

Польза авокадо

В авокадо содержится 11 витаминов и 14 микроэлементов. В нем есть полезные ненасыщенные жиры, магний и калий, растительные волокна и углеводы.

Его полезно употреблять для работы сердца - он снижает уровень плохого холестерина и повышает уровень хорошего. Помогает похудеть и его можно есть перед занятиями спортом, он сытный и отлично обеспечивает организм энергией.

Вред авокадо

В среднем плоде авокадо содержится около 25 г высококалорийного жира растительного типа, а это более 200 ккал на 100 продукта. Если вы на диете или не хотите быстро поправиться - не ешьте авокадо часто.

В авокадо нет белка и некоторых минералов, которые должны быть в рационе ежедневно. Поэтому его нужно сочетать с другими продуктами и разнообразить им рацион, а не заменять что-либо.

Авокадо вреден людям с проблемами с печенью, так как в нем содержится анетол. Это вещество даже в умеренных количествах может быть токсичным для печени и вызвать обострение хронических заболеваний.

От авокадо возможны острые аллергические реакции и может возникнуть даже непереносимость этого плода. Стоит употреблять очень аккуратно и не превышать допустимую дозу.

Авокадо богат на омега-3 кислоты, и при некоторых генетических особенностях этот плод может блокировать усвоение холестерина в организме.

В мякоти около косточки и кожуре плода авокадо содержатся опасные токсины, которые могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию, расстройство кишечника, интоксикацию.

Авокадо нельзя есть маленьким детям - этот продукт для них достаточно тяжелый и может вызвать аллергию, боль в животе, тошноту.

Сколько можно съесть авокадо в день

При отсутствии противопоказаний специалисты рекомендуют не употреблять более 0,5 плода в день или 1 небольшой. Самое оптимальное - съедать не более 2 плодов в неделю.

Желательно авокадо сочетать с чем-то еще, например, с белковыми продуктами - сыр, яйца, рыба, куриное мясо.

Кстати, авокадо входит в список продуктов, которыми можно заменить дорогие и полезные аналоги.

А еще мы давали рецепт нежнейшей крем-пасты из авокадо, который готовится за 5 минут.

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