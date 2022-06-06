Не налягайте на авокадо! У нього повно протипоказань і побічних ефектів

Користь авокадо

В авокадо міститься 11 вітамінів і 14 мікроелементів. У ньому є корисні ненасичені жири, магній і калій, рослинні волокна і вуглеводи.

Його корисно вживати для роботи серця - він знижує рівень поганого холестерину і підвищує рівень хорошого. Допомагає схуднути і його можна їсти перед заняттями спортом, він ситний і відмінно забезпечує організм енергією.

Шкода авокадо

В середньому плоді авокадо міститься близько 25 г висококалорійного жиру рослинного типу, а це понад 200 ккал на 100 продукту. Якщо ви на дієті або не хочете швидко поправитися - не їжте авокадо часто.

У авокадо немає білка і деяких мінералів, які повинні бути в раціоні щодня. Тому його потрібно поєднувати з іншими продуктами та урізноманітнити їм раціон, а не замінювати що-небудь.

Авокадо шкідливий людям з проблемами з печінкою, оскільки в ньому міститься анетол. Ця речовина навіть в помірних кількостях може бути токсичним для печінки та викликати загострення хронічних захворювань.

Від авокадо можливі гострі алергічні реакції та може виникнути навіть непереносимість цього плоду. Варто вживати дуже акуратно і не перевищувати допустиму дозу.

Авокадо багатий на омега-3 кислоти, і при деяких генетичних особливостях цей плід може блокувати засвоєння холестерину в організмі.

У м'якоті близько кісточки та шкірці плоду авокадо містяться небезпечні токсини, які можуть викликати важку алергічну реакцію, розлад кишечника, інтоксикацію.

Авокадо не можна їсти маленьким дітям - цей продукт для них досить важкий і може викликати алергію, біль в животі, нудоту.

Скільки можна з'їсти авокадо в день

При відсутності протипоказань фахівці рекомендують не вживати більш як 0,5 плода в день або 1 невеликий. Найоптимальніше - з'їдати не більше 2 плодів в тиждень.

Бажано авокадо поєднувати з чимось ще, наприклад, з білковими продуктами - сир, яйця, риба, куряче м'ясо.