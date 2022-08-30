Накрыло землей в постели: мужчина из Славянске рассказал, как чудом выжил во время ракетного удара

По словам мужчины, обстрелы застали его прямо в постели, во время удара он спал в своей квартире.

На видео видно, что дом частично разрушен, а возле него образовалась огромная яма от российской ракеты размером с небольшое озеро.

Последствия обстрелов российских военных (скрин с видео)

Как рассказал Константин, его квартира расположена ближе всего от эпицентра удара.

"Я спал и проснулся от того, что на меня упала земля. Во время операции у меня остановилось сердце. Потом хирург сказал, что когда меня привезли в больницу, то по анализам я был уже мертв", - сказал мужчина.

Также он отметил, что его спасло то, что спал он под окном, ведь взрывная волна и стекло из окон пролетели прямо над ним.

Украинец рассказал, как в своей квартире оказался под ракетным обстрелом (скрин с видео)