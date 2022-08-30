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Накрило землею у ліжку: чоловік зі Слов’янську розповів, як дивом вижив під час ракетного удару

Українець розповів, як опинився під завалами у будинку (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Щодня російські військові обстрілюють мирні міста України. Житель міста Слов'янськ Донецької області розповів, що під час чергового ракетного удару він дивом залишився живим.

Про це він розповів у спецвипуску "Форпост.UA".

За словами чоловіка, обстріли застали його прямо в ліжку, під час удару він спав у своїй квартирі.

На відео видно, щам будинок частково зруйнований, а біля нього утворилася величезна яма від російської ракети розміром із невелике озеро.

Наслідки обстрілів російських військових (скрін з відео)

Як розповів Костянтин, його квартира розташована найближче від епіцентру удару.

"Я спав і прокинувся від того, що на мене впала земля. Під час операції у мене зупинилося серце. Потім хірург сказав, що коли мене привезли до лікарні, то за аналізами я був уже мертвий", - сказав чоловік.

Також він зазначив, що його врятувало те, що спав він під вікном, адже вибухова хвиля та скло з вікон пролетіли прямо над ним.

Українець розповів, як у своїй квартирі опинився під ракетним обстрілом (скрін з відео)

Раніше українка розповідала, як окупанти "звільняли" їх від нормального життя.

Також чоловік на весь світ розповів про звірства окупантів.

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Слов'янськ