Накрило землею у ліжку: чоловік зі Слов’янську розповів, як дивом вижив під час ракетного удару

Щодня російські військові обстрілюють мирні міста України. Житель міста Слов'янськ Донецької області розповів, що під час чергового ракетного удару він дивом залишився живим.
Про це він розповів у спецвипуску "Форпост.UA".
За словами чоловіка, обстріли застали його прямо в ліжку, під час удару він спав у своїй квартирі.
На відео видно, щам будинок частково зруйнований, а біля нього утворилася величезна яма від російської ракети розміром із невелике озеро.
Як розповів Костянтин, його квартира розташована найближче від епіцентру удару.
"Я спав і прокинувся від того, що на мене впала земля. Під час операції у мене зупинилося серце. Потім хірург сказав, що коли мене привезли до лікарні, то за аналізами я був уже мертвий", - сказав чоловік.
Також він зазначив, що його врятувало те, що спав він під вікном, адже вибухова хвиля та скло з вікон пролетіли прямо над ним.
Українець розповів, як у своїй квартирі опинився під ракетним обстрілом (скрін з відео)
Раніше українка розповідала, як окупанти "звільняли" їх від нормального життя.
Також чоловік на весь світ розповів про звірства окупантів.