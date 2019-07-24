Накрыл апокалипсис: в Крыму на пляжи выпал снег (фото)

Штормовое предупреждение сохраняется для всего полуострова
На оккупированном Россией полуострове Крым бушует непогода. Например, в Евпатории прошли сильные ливни и даже снег, который оставил свой след на пляжах. Сильное штормовое предупреждение объявлено на всем полуострове. Об этом сообщает пользователь "Крымский бандеровец" на своей страничке в Twitter.
"Крым. Оккупированную Евпаторию накрыл апокалипсис. Сильный ветер, град и проливной дождь. Улицы превратились в реки. На пляжи выпал снег. Сохраняется штормовое предупреждение для всего полуострова", - написал блогер под фотографиями.
Фото: Непогода в Крыму (twitter.com/CrimeaUA1)
Пользователи в комментариях с иронией поинтересовались, нет ли еще камней с неба.
Скриншот комментариев (twitter.com/CrimeaUA1)
Как мы ранее писали, в Крыму, который уже более 5 лет оккупирован Российской Федерацией, с каждым годом все меньше туристов. Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные в сообществе RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.
Ранее мы писали, что посольство Российской Федерации в Великобритании признало Крым украинским. Пока что на карте, которую опубликовали в официальном аккаунте Twitter ведомства. Так, оккупированный полуостров изображен как территория Украины.