ru
ua

Накрыл апокалипсис: в Крыму на пляжи выпал снег (фото)


Штормовое предупреждение сохраняется для всего полуострова

На оккупированном Россией полуострове Крым бушует непогода. Например, в Евпатории прошли сильные ливни и даже снег, который оставил свой след на пляжах. Сильное штормовое предупреждение объявлено на всем полуострове. Об этом сообщает пользователь "Крымский бандеровец" на своей страничке в Twitter.

"Крым. Оккупированную Евпаторию накрыл апокалипсис. Сильный ветер, град и проливной дождь. Улицы превратились в реки. На пляжи выпал снег. Сохраняется штормовое предупреждение для всего полуострова", - написал блогер под фотографиями.

Фото: Снег в Крыму (twitter.com/CrimeaUA1)

 

Фото: Непогода в Крыму (twitter.com/CrimeaUA1)

Пользователи в комментариях с иронией поинтересовались, нет ли еще камней с неба.

  • Не зачет! Камней с неба не было... Господь, жги дальше!
  • А когда будут камни?
  • А врали, что в Крыму нет воды.
  • Родная гавань принесла улучшение.

 

Скриншот комментариев (twitter.com/CrimeaUA1)

Как мы ранее писали, в Крыму, который уже более 5 лет оккупирован Российской Федерацией, с каждым годом все меньше туристов. Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные в сообществе RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. 

Ранее мы писали, что посольство Российской Федерации в Великобритании признало Крым украинским. Пока что на карте, которую опубликовали в официальном аккаунте Twitter ведомства. Так, оккупированный полуостров изображен как территория Украины.

Украинка Ольга Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях За сутки на Донбассе погибли двое военных, еще трое ранены
Читать все новости