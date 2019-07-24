Накрыл апокалипсис: в Крыму на пляжи выпал снег (фото)

На оккупированном Россией полуострове Крым бушует непогода. Например, в Евпатории прошли сильные ливни и даже снег, который оставил свой след на пляжах. Сильное штормовое предупреждение объявлено на всем полуострове. Об этом сообщает пользователь "Крымский бандеровец" на своей страничке в Twitter.

"Крым. Оккупированную Евпаторию накрыл апокалипсис. Сильный ветер, град и проливной дождь. Улицы превратились в реки. На пляжи выпал снег. Сохраняется штормовое предупреждение для всего полуострова", - написал блогер под фотографиями.

Фото: Снег в Крыму (twitter.com/CrimeaUA1)

Фото: Непогода в Крыму (twitter.com/CrimeaUA1)

Пользователи в комментариях с иронией поинтересовались, нет ли еще камней с неба.

Не зачет! Камней с неба не было... Господь, жги дальше!

А когда будут камни?

А врали, что в Крыму нет воды.

Родная гавань принесла улучшение.

Скриншот комментариев (twitter.com/CrimeaUA1)

Как мы ранее писали, в Крыму, который уже более 5 лет оккупирован Российской Федерацией, с каждым годом все меньше туристов. Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные в сообществе RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

Ранее мы писали, что посольство Российской Федерации в Великобритании признало Крым украинским. Пока что на карте, которую опубликовали в официальном аккаунте Twitter ведомства. Так, оккупированный полуостров изображен как территория Украины.