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Бензин и ДТ продолжают дорожать: какие цены на АЗС после отмены ограничений

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Украина, Понедельник 23 мая 2022 14:43
Бензин и ДТ продолжают дорожать: какие цены на АЗС после отмены ограничений Фото: цены на бензин выросли на АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 23 мая 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Сети АЗС обновляют прайсы после отмены ограничений по цене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 50,84 гривен за литр (+3,35 гривен), на бензин А-95+ - 51,51 гривен за литр (+3,50 гривен), на дизельное топливо - 56,49 гривен за литр (+3,89 гривен), на автогаз - 39,24 гривен за литр (+0,20 гривен).

Напомним, сети АЗС 19 мая резко подняли цены на бензин и дизельное топливо после публикации постановления Кабмина об отмене государственного регулирования. Цены на бензин взлетели 51-52 гривен за литр, на дизтопливо до 57-58 гривен.

Ранее первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлии Свириденко сообщила, что правительство Украины приостановило государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Она ожидает, что максимальные цены на дизельное топливо не превысят 58 гривен за литр, а на бензин - 52 гривны.

Ранее правительство запрещало продавать бензин дороже 39,86 гривен за литр, дизельное топлива - 42,31 гривен за литр. Однако свободно купить топливо по этой цене было трудно или невозможно.

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