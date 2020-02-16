Накроет мощная волна: названа дата сильной магнитной бури в марте

Магнитная буря в марте 2020 года может стать одной из самых сильнейших магнитных бурь в году. В первом весеннем месяце ожидается несколько небольших магнитных ударов и одна настоящая геомагнитная буря. Когда и кому стоит приготовиться к ухудшению самочувствия – в материале Styler.

Магнитная или геомагнитная буря – это сильные колебания геомагнитного поля Земли, которые вызывают потоки солнечного ветра.

Как сообщают специалисты Физического института имени Лебедева (ФИАН), в ближайший месяц небольшие колебания стоит ожидать 26 февраля и 5 марта, а вот 4 марта на Землю обрушится сильный удар, который классифицируется как экстремальная сильная буря G5.

Магнитная буря в марте 2020 года

Такой метеоудар может отразиться на здоровье и состоянии тех людей, которые не подвержены влиянию геомагнитного поля. Специалисты отмечают, что в такие дни могут появиться сильные головные боли, раздражительность, общее ухудшение самочувствия, бессонница.

В группе риска находятся люди с повышенной метеочувствительностью, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, психоэмоциональные нестабильные люди.

В дни сильных магнитных бурь специалисты рекомендуют избегать стрессов и чрезмерных нагрузок, больше гулять на свежем воздухе, правильно питаться, пить много воды и высыпаться. Стоит ограничить употребление алкогольных напитков и не ввязываться в конфликтные ситуации. По возможности, этот день стоит посвятить отдыху и отказаться от дальних поездок.