Накриє потужна хвиля: названа дата сильної магнітної бурі у березні

Магнітна буря в березні 2020 року може стати однією з найсильніших магнітних бур у році. У першому весняному місяці очікується кілька невеликих магнітних ударів і одна справжня геомагнітна буря. Коли та кому варто приготуватися до погіршення самопочуття – у матеріалі Styler.

Магнітна або геомагнітна буря – це сильні коливання геомагнітного поля Землі, які викликають потоки сонячного вітру.

Як повідомляють фахівці Фізичного інституту імені Лебедєва (ФІАН), в найближчий місяць невеликі коливання варто очікувати 26 лютого і 5 березня, а ось 4 березня на Землю обрушиться сильний удар, який класифікується як екстремальна сильна буря G5.

Магнітна буря в березні 2020 року

Такий метеоудар може відбитися на здоров'я і стан тих людей, які не схильні до впливу геомагнітного поля. Фахівці відзначають, що в такі дні можуть з'явитися сильні головні болі, дратівливість, загальне погіршення самопочуття, безсоння.

У групі ризику знаходяться люди з підвищеною метеочутливістю, хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, психоемоційні нестабільні люди.

У дні сильних магнітних бур фахівці рекомендують уникати стресів і надмірних навантажень, більше гуляти на свіжому повітрі, правильно харчуватися, пити багато води та висипатися. Варто обмежити вживання алкогольних напоїв і не вплутуватися в конфліктні ситуації. По можливості, цей день варто присвятити відпочинку і відмовитися від далеких поїздок.