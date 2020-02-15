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Накроет мокрым снегом и дождями: области, которым совершенно не повезет с погодой

STYLERЖизнь    15.02.2020 - 08:01
Накроет мокрым снегом и дождями: области, которым совершенно не повезет с погодой
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни принесет неприятные сюрпризы

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается нестабильная и с резкими перепадами температурных режимов. На выходных ожидается небольшое потепление, а мокрый снег сменится солнечной погодой.

Погода на востоке Украины в субботу, 15 февраля, ожидается сухая и солнечная, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе будет холодно, от -4 до -8 градусов. Днем воздух прогреется до 0 +2 градусов, в Днепре до +4 +6 градусов.

На юге также будет тепло и сухо, без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до +4 градусов, днем потеплеет до +5 +8 градусов. В Крыму облачно, без осадков. Ночью +1 +3 градуса, днем +5 +7 градусов.

В северных областях пройдет мокрый снег и снег с дождем. Ночью температура опустится до -1 градуса, днем столбики термометров покажут +2 +4 градуса.

Западные области накроет мокрым снегом и снегом с дождями. Ночью температура воздуха будет колебаться от -1 до +2 градусов, днем в регионе немного потеплеет, +2 +4 градуса, на Прикарпатье до +6 градусов.

В центральной части страны синоптики прогнозируют сухую и ясную погоду, без осадков. Ночью от 0 до +2 градусов, днем до +3 +5 градусов, местами прогреется до +7 градусов.

В Киеве 15 февраля будет сухо, облачно с прояснениями и без осадков. Ночная температура воздуха составит -1 +1 градус, днем ожидается до +3 +5 градусов.

Накроет мокрым снегом и дождями: области, которым совершенно не повезет с погодой

Карта погоды в Украине на 15 февраля

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