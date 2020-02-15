Накриє мокрим снігом та дощами: області, яким зовсім не пощастить з погодою

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні принесе неприємні сюрпризи

Погода в Україні в найближчі дні очікується нестабільна і з різкими перепадами температурних режимів. На вихідних очікується невелике потепління, а мокрий сніг зміниться сонячною погодою.

Погода на сході в суботу, 15 лютого, очікується суха і сонячна, опади не прогнозуються. Вночі в регіоні буде холодно, від -4 до -8 градусів. Вдень повітря прогріється до 0 +2 градусів, у Дніпрі до +4 +6 градусів.

На півдні також буде тепло та сухо, без опадів. Вночі температура повітря буде коливатися від 0 до +4 градусів, вдень потеплішає до +5 +8 градусів. У Криму хмарно, без опадів. Вночі +1 +3 градуси, вдень +5 +7 градусів.

В північних областях пройде мокрий сніг та сніг з дощем. Вночі температура опуститься до -1 градуса, вдень стовпчики термометрів покажуть +2 +4 градуси.

Західні області накриє мокрим снігом та снігом з дощами. Вночі температура повітря буде коливатися від -1 до +2 градусів, вдень в регіоні трохи потеплішає, +2 +4 градуси, на Прикарпатті до +6 градусів.

В центральній частині країни синоптики прогнозують суху і ясну погоду, без опадів. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень до +3 +5 градусів, місцями прогріється до +7 градусів.

У Києві 15 лютого буде сухо, хмарно з проясненнями та без опадів. Нічна температура повітря складе -1 +1 градус, вдень очікується до +3 +5 градусів.

Карта погоди в Україні на 15 лютого