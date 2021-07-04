Как накопить деньги с нуля и без стресса: держите советы

Начинайте с малого

Если опыта откладывания и накапливания средств у вас нет, то сложно начинать с больших сумм. Даже 10% или 20% от доходов сначала могут показаться ощутимой суммой. Начните с малого – попробуйте откладывать ежемесячно от 3% до 5%. Постепенно вы сможете увеличивать эту сумму, когда привыкнете постоянно класть отдельно небольшие деньги.

Используйте банк

Сила воли сильно мешает откладывать деньги и, если сумма была отложена в начале месяца, в конце месяца человек обычно залазит в свою "заначку", чтобы потратить на импульсивную покупку. Чтобы этого избежать – откройте небольшой депозит в банке, которому доверяете.

Во многих банках есть условия договора, при которых вы не сможете снять деньги, когда вам вздумается, а только – по истечению срока договора. Также можно настроить автоматический перевод определенной суммы ежемесячно.

Выплачивайте "кредиты"

Вы выплатили полностью весь кредит? Прекрасно! Начните ежемесячно откладывать такую же сумму, какая была у вас по условиям кредита. Вы уже привыкли жить без нее, а значит не почувствуете ее отсутствие. А накапливать таким образом у вас получится быстрее.

Бонусов и премий – нет

Забудьте о премиях и бонусах, дополнительных гонораров. Заведите для них отдельный счет и все полученные деньги переводите туда. Очередной денежный бонус, премию, оплату разовой подработки – все в отдельную копилку.

Вы без этой суммы сможете прожить, так как в своем бюджете на нее не рассчитывали. Этот доход целесообразно инвестировать в сбережения.

Конверты

Заведите конверты по категориям – еда, одежда, кредит, аренда, накопление, авто. Раскладывайте зарплату по этим конвертам. Брать деньги из другого конверта на оплату другой категории нельзя. Если в каком-то из конвертов остались деньги – перенесите их в накопления. Если в какой-то категории средств не хватило – распланируйте бюджет в начале следующего месяца более эффективно.

Еще дин вариант – разделите зарплату на две части. Одну тратьте так, как будто второй не существует. Если суммы не хватило – разделите вторую часть снова пополам и считайте, что это все оставшиеся средства до новых поступлений. Цель такой игры – оставить в конверте как можно больше средств.

Введите собственные налоги

Откладывайте воображаемый налог с ваших трат. К примеру, 5% от всех расходов на развлечения или поездки. Это поможет сэкономить приличную сумму.

Не пытайтесь себе во всем отказывать

Привычка экономить очень важна, но в погоне за накоплениями мы начинаем себя ограничивать и это рано или поздно приводит к срывам. Старайтесь откладывать ту сумму, без которой вы действительно можете спокойно прожить и не нарушать привычный ритм жизни.