Як накопичити гроші з нуля і без стресу: тримайте поради

Накопичити на власне житло, відпустку або освіту, відкласти суму на свою мрію з кожної зарплати – прагнуть майже всі. Однак накопичення коштів часто пов'язане з обмеженнями та стресами.
Як почати накопичувати з нуля і не відчувати емоційного дискомфорту, розповіли у виданні "24 канал".
Якщо досвіду відкладання і накопичення коштів у вас немає, то складно починати з великих сум. Навіть 10% або 20% від доходів спочатку можуть здатися відчутною сумою. Почніть з малого - спробуйте відкладати щомісяця від 3% до 5%. Поступово ви зможете збільшувати цю суму, коли звикнете постійно класти окремо невеликі гроші.
Сила волі сильно заважає відкладати гроші й, якщо сума була відкладена на початку місяця, в кінці місяця людина зазвичай залазить у свою "заначку", щоб витратити на імпульсивну покупку. Щоб цього уникнути - відкрийте невеликий депозит в банку, якому довіряєте.
У багатьох банках є умови договору, при яких ви не зможете зняти гроші, коли вам заманеться, а тільки – по закінченню терміну договору. Також можна налаштувати автоматичний переказ певної суми щомісяця.
Ви виплатили повністю весь кредит? Чудово! Почніть щомісяця відкладати таку ж суму, яка була у вас за умовами кредиту. Ви вже звикли жити без неї, а значить не відчуєте її відсутність. А накопичувати таким чином у вас вийде швидше.
Забудьте про премії та бонуси, додаткові гонорари. Заведіть для них окремий рахунок і всі отримані гроші переказуйте туди. Черговий грошовий бонус, премію, оплату разового підробітку – все в окрему скарбничку.
Ви без цієї суми зможете прожити, оскільки у своєму бюджеті на неї не розраховували. Цей дохід доцільно інвестувати в заощадження.
Заведіть конверти за категоріями - їжа, одяг, кредит, оренда, накопичення, авто. Розкладайте зарплату за цими конвертами. Брати гроші з іншого конверта на оплату іншої категорії не можна. Якщо в якомусь з конвертів залишилися гроші - перенесіть їх в накопичення. Якщо в якійсь категорії коштів не вистачило - розплануйте бюджет на початку наступного місяця більш ефективно.
Ще один варіант - розділіть зарплату на дві частини. Одну витрачайте так, як ніби другий не існує. Якщо суми не вистачило - розділіть другу частину знову навпіл і вважайте, що це все залишилися кошти до нових надходжень. Мета такої гри - залишити в конверті якомога більше коштів.
Відкладайте уявний податок з ваших витрат. Наприклад, 5% від усіх витрат на розваги або поїздки. Це допоможе заощадити пристойну суму.
Звичка економити дуже важлива, але в гонитві за накопиченнями ми починаємо себе обмежувати й це рано чи пізно призводить до зривів. Намагайтеся відкладати ту суму, без якої ви дійсно можете спокійно прожити та не порушувати звичний ритм життя.
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