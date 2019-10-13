Наконец-то солнечно! Украинцев порадовали теплым прогнозом

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в воскресенье приятно удивит украинцев

Погода в Украине в воскресенье, 13 октября, обещает жителям страны приятный и теплый день. Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра.

На севере днем синоптики прогнозируют +18...+20 градусов тепла, ночью температура снизится до +8...+10. На западе днем ожидается +19...+23 градусов тепла, ночью +7...+10.

В восточной части Украины днем температура воздуха повысится до +18...+21 градусов тепла (ночью +7...+10). А вот на территории южных областей днем будет +20...+22 градусов, а ночью от +8 до +13 градусов тепла.

фото: meteo.gov.ua

В Киеве в этот день синоптики прогнозируют теплую, солнечную погоду. Температура воздуха днем повысится до +19...+21 градуса, а ночью снизится до +8...+10 градусов тепла. Кроме того, в воскресенье погода в столице обещает быть ясной и безоблачной.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в воскресенье, 13 октября.